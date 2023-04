Elden Ring - wprowadzono nowy patch. Poprawiono balans rozgrywki, bugi i wprowadzono obejście Ray Tracingu

Ostatnio ponownie głośno było w związku z najbardziej utytułowaną grą ubiegłego roku. Dla odmiany jednak nie są to doniesienia pozytywne. Chodzi oczywiście przede wszystkim o wprowadzenie z dawna obiecanego Ray Tracingu i powikłania z nim związane. Technika ta zafundowała bowiem lwiej części graczy znaczne spadki wydajności przy braku wsparcia ze strony chociażby DLSS. Teraz pora na pierwsze poprawki niefortunnego update'u.

W zasadzie można powiedzieć, że FromSoftware narobiło sobie kłopotów w stopniu większym niż można było się spodziewać. Ray Tracing w grze nie tylko absurdalnie podwyższył wymagania sprzętowe, ale przy okazji w niektórych sytuacjach potrafił uruchamiać tę funkcję na starcie, co rzecz jasna sprawiało kłopoty szczególnie osobom nieposiadającym pecetów z odpowiednią konfiguracją. Deweloperzy wprowadzili zatem update 1.09.1, który między innymi wprowadza obejście tego absurdalnego problemu poprzez wygodne wyłączenie techniki w opcjach w menu lub w ustawieniach w trakcie gry. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Co więcej, naprawiono kilka błędów związanych już bezpośrednio z samą rozgrywką. Na przykład pewne ataki wspierane przez inkantacje czy przedmioty są już wyprowadzane zgodnie z właściwą pulą obrażeń. Nie uświadczymy również bugu przy zdolności Contagious Fury. No i dodano korektę balansu przy ataku Cursed-Blood Slice, który zadawał nieco zbyt duże obrażenia. Obecnie zaś czekamy na pierwsze DLC Elden Ring i byłoby miło, gdyby deweloperzy pomyśleli o poprawieniu techniki Ray Tracingu przed premierą.

The 1.09.1 hotfix patch for #ELDENRING is now available.



Please update your game to the latest version.



Detailed patch notes are available here: https://t.co/LqpOsH68Dd



These notes include a description of a bug that causes ray tracing to be turned on unintentionally.