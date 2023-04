Elden Ring - przetestowano mod wprowadzający do gry obsługę techniki NVIDIA DLSS. Wzrost wydajności jest zauważalny

W marcu bieżącego roku zadebiutowała aktualizacja wprowadzająca do gry Elden Ring obsługę Ray Tracingu. Choć w wyniku jej aktywowania jakość grafiki wyraźnie się poprawia, to problemem jest spadek wydajności. W dodatku nie ma oficjalnego wsparcia dla technik upscalingu obrazu, na czele z NVIDIA DLSS. Sytuacji tej postanowił zaradzić pewien twórca modyfikacji. Wiemy już, na jak znaczący wzrost liczby FPS-ów można liczyć.

Mod wprowadzający do Elden Ring obsługę NVIDIA DLSS, daje w trybie Quality i rozdzielczości 4K blisko 30% wzrost wydajności. Testy odbyły się jednak na topowej karcie graficznej.

Wspomniany mod zadebiutował niedawno w wersji beta. Jego twórcą jest autor ukrywający się pod pseudonimem PureDark. Ma na swoim koncie podobne modyfikacje do gier The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 czy gier z cyklu Resident Evil, działających w oparciu o silnik RE Engine. Z racji, że najnowsze dzieło jest ciągle na etapie testów, dostęp do moda można uzyskać jedynie wspierając twórcę na Patreonie. Dotychczasowe rezultaty pracy autora są jednak dostępne za darmo, więc można spodziewać się, że podobnie będzie w przypadku modyfikacji do Elden Ring.

Serwis WCCFTech postanowił przetestować, jak fanowska implementacja DLSS działa w najnowszej produkcji FromSoftware. Można liczyć na przyzwoity rezultat. Testy zostały przeprowadzone na komputerze wyposażonym w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, procesor Intel Core i7-12700KF i 16 GB RAM DDR4. W trybie Quality, czyli stawiającym na jakość, udało się uzyskać wzrost wydajności na poziomie średnio około 18 klatek na sekundę. Bez DLSS odnotowano blisko 66 FPS-ów. Z włączoną techniką upscalingu były to zatem około 84 klatki na sekundę. Mowa o rezultacie z włączonym Ray Tracingiem w najwyższej możliwej jakości, maksymalnych detalach i rozdzielczości 4K.

Pomiar odbył się w lokacji startowej, zabrakło jednak informacji, o jakie dokładnie miejsce chodzi. Z opublikowanego materiału wideo można przypuszczać, że jest to Pogrobno, zaraz po wyjściu z pierwszego lochu, będącego zarazem tutorialem. Warto odnotować, że obszar ten jest dosyć dobrze zoptymalizowany. Prawdopodobnie ogólne wyniki wydajności byłyby znacznie gorsze w bardziej górzystych regionach, do których trafiamy w dalszej części gry. W takich przypadkach tym bardziej wskazane jest skorzystanie z DLSS. Trzeba też zaznaczyć, że zwykła wersja gry ma zablokowaną liczbę FPS-ów na poziomie 60. Zastosowano zatem w tym przypadku także prawdopodobnie modyfikację znoszącą ich limit.

Mod PureDark wprowadza również możliwość skorzystania z innych technik upscalingu, czyli AMD FSR i Intel XeSS. Nie jest wykluczone, że twórca pokusi się o opracowanie edycji, która wprowadzi obsługę DLSS 3. To powinno dać dużo bardziej spektakularny wzrost wydajności. Z użyciem obecnej wersji modyfikacji wiąże się też pewien problem. Nie korzysta ona z żadnej formy wyostrzania obrazu (z wyjątkiem AMD FidelityFX CAS). Uzyskany obraz jest zatem znacznie bardziej rozmyty, niż w natywnym trybie gry. Jest to jednak możliwe do skorygowania na przykład za pomocą filtra Luma Sharpen.



DLSS włączony



DLSS wyłączony

Źródło: WCCFTech