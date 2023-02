Elden Ring otrzyma pierwsze fabularne rozszerzenie. Twórcy zapowiedzieli Shadow of the Erdtree

Elden Ring to z pewnością jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat. Recenzenci docenili duży, otwarty świat, wymagający system walki, satysfakcjonującą eksplorację oraz klimatyczną ścieżkę dźwiękową. Niemal od dnia premiery gracze zastanawiali się, czy twórcy zamierzają przygotować rozszerzenie, czy raczej skupią się na produkcji sequela. Po długim oczekiwaniu wątpliwości zostały rozwiane - FromSoftware oficjalnie zapowiedziało pierwszy fabularny dodatek.

W ubiegłym tygodniu developerzy pochwalili się, że swoich sił w Elden Ring spróbowało już 20 mln graczy na całym świecie. Osiągnięcie tak wysokiej sprzedaży zaledwie w rok budzi jeszcze większy podziw, gdy porównamy ją z wynikami pozostałych gier japońskiego studia. Elden Ring sprzedało się lepiej niż jakakolwiek część Dark Souls, co sugeruje, że w przyszłości pobity zostanie rekord ustanowiony przez całą trylogię (ponad 33 mln kopii, stan na marzec 2022 r.). Biorąc pod uwagę doskonały odbiór przez społeczność, decyzja o przygotowaniu rozszerzenia nie powinna nikogo dziwić.

Na oficjalnym profilu na Twitterze udostępniono grafikę prezentującą jedną z lokacji dostępnych w nadchodzącym dodatku "Shadow of the Erdtree". Twórcy nie podzielili się wieloma informacjami, jednak osoby zaznajomione z tytułem z pewnością dostrzegą kilka interesujących szczegółów. Po lewej stronie widzimy Złote Drzewo, które straciło swój blask i majestatyczny wygląd, nienaturalnie przechylając się na bok. Gracze spekulują również, że postać dosiadająca wierzchowca to Miquella - półbóg, na którym ciąży klątwa wiecznej młodości, a akcja rozszerzenia będzie rozgrywać się w czasach Godwyna Złotego.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw