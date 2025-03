Elden Ring: Shadow of the Erdtree - dodatek do największego hitu FromSoftware na zwiastunie. Fragmenty rozgrywki i data premiery

Wkrótce miną dwa lata, odkąd studio FromSoftware wypuściło grę, która świetnie podsumowała ich dotychczasową ekspansję. Twórcy Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice po raz pierwszy w stworzonym przez siebie nurcie wprowadzili w pełni otwarty świat. Rozwiązanie było z pewnością ryzykowne, ale bez wątpienia okazało się strzałem w dziesiątkę praktycznie pod każdym względem. Od dłuższego zaś czasu oczekujemy konkretów w kwestii DLC.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree pojawi się na rynku 21 czerwca. Na razie zaś otrzymaliśmy pierwszy gameplay trailer.

O tym, że Shadow of the Erdtree powstaje, wiemy już od dłuższego czasu. Inna sprawa, że informacje o rozszerzeniu były praktycznie znikome i do tej pory w sieci pojawiło się o wiele więcej przypuszczeń aniżeli faktycznych, potwierdzonych danych. W dużej mierze dlatego, że pole do interpretacji było naprawdę spore. Ale deweloperzy najwyraźniej wreszcie zlitowali się i właśnie zawitała pierwsza zapowiedź, która nie tylko ukazała pierwsze kadry z rozgrywki, ale przy okazji potwierdziła datę premiery na końcówkę czerwca.

Jak to zwykle bywa w przypadku gier tego studia, nie dostajemy klarownej odpowiedzi na to, co będzie się działo w nowej odsłonie. Wiadomo jednak, że wszystko kręcić się będzie wokół wyznawców arcyważnego dla lore Elden Ring Złotego Drzewa oraz Miquelli - brata Malenii, słynnego już bossa z podstawowej wersji. Możemy rzucić okiem na szereg ciekawych lokacji i czekających na nas wymyslnych bossów w nowej krainie, prezentujących kilka nowych mechanik. Poprzednie gry studia wprowadzały swoje dodatki w różny sposób - czy to poprzez podróże w czasie (np. Dark Souls: Artorias of the Abyss), czy specjalne przejścia do wewnętrznych światów. Jak będzie tym razem - być może dowiemy się nieco więcej przed czerwcową premiera, choć nie liczyłbym na wiele przez wzgląd na dobrze znane podejście FromSoftware do takich rzeczy.

