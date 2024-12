Dark Souls: Archthrones - niezwykle ambitny fanowski prequel gry FromSoftware wkrótce dostanie wersję demo

Jeśli chodzi o gry tego typu, obecnie czekamy nade wszystko na dodatek do Elden Ring, który ma ukazać się już w czerwcu. Shadow of the Erdtree nie będzie jednak jedyną potencjalną atrakcją dla fanów pozycji od FromSoftware. Środowisko moderskie ponownie daje o sobie znać. Nie jest ono co prawda aż tak rozwinięte, jak w przypadku wielu innych serii - między innymi dlatego, że deweloperzy niespecjalnie interesują się modyfikacjami, ale Archtrones to coś wartego uwagi.

Dark Souls: Archthrones, długo powstający mod stanowiący nieoficjalny prequel do trzeciej części Dark Souls, już w najbliższy piątek otrzyma wersję demonstracyjną, abyśmy mogli wstępnie ocenić projekt.

Niebawem miną już cztery lata, odkąd zespół moderów rozpoczął prace nad tym bardzo ambitnym przedsięwzięciem. Wydawało się, że już w zeszłym roku dostaniemy szansę na wstępne sprawdzenie gry, ale najwyraźniej zadanie przerosło twórców. Koniec końców ma się pojawić już w najbliższy piątek. Zespół The Archtrones zamieścił wczoraj zapowiedź wraz z jeszcze jednym krótkim materiałem ukazującym kilka kolejnych ujęć. I cóż, potwierdza on w zasadzie, że każdy fan Dark Souls III powinien to przynajmniej sprawdzić.

Choć Dark Souls: Archthrones nawiązuje do "trójki", utalentowani moderzy czerpią wyraźne inspiracje z innych gier Fromów. Żeby daleko nie szukać, na wypuszczonym w zeszłym roku 15-minutowym gameplayu widać ewidentne nawiązania do chociażby Demon's Souls - zresztą pięć światów, które będziemy przemierzać, skonstruowano na wzór Nexusa ze wspomnianego praojca franczyzy. Wariacje poziomów znanych gier Japończyków pozwolą nam na przykład rzucić okiem na interpretacje lokacji, o których co najwyżej mogliśmy usłyszeć z ust NPC-ów, ewentualnie wyczytać w mglistych opisach przedmiotów. Do tego stoczymy starcia z obiecująco zapowiadającymi się bossami, a cały mod otrzymał rzecz jasna poprawioną grafikę.

Źródło: Dark Souls: Archthrones (Youtube)