Netflix bierze się najwyraźniej za adaptację serii Dark Souls. Ma ona powstać w formule serialu animowanego

Jak donoszą zagraniczne źródła, Netflix zakupił licencję do gry Dark Souls i ma w planach wykorzystać ją do wyprodukowania pierwszej w historii ekranizacji serii. Nie będzie to jednak klasyczny serial aktorski, a animowany. Jak powszechnie wiadomo, nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa streamingowego giganta. Pomijając (wątpliwej wierności) adaptację Wiedźmina, Netflix ma w swoim dorobku także seriale w uniwersum Cyberpunka 2077 czy League of Legends.

Jednym ze źródeł niniejszych rewelacji jest serwis Giant Freaking Robot. Na portalu czytamy, że fabuła serialu animowanego oparta zostanie (co jest raczej dość oczywiste) o pierwszą część serii gier. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Dark Souls w formie animacji nie może się udać. Gra słynie wszak głównie z wyjątkowych, widowiskowych mechanik walki, jednak koniec końców oferuje także mroczne, wyjątkowo tajemnicze uniwersum, w którym można umieścić jeszcze niejedną historię.

Pamiętajmy, że mamy oczywiście do czynienia z pogłoskami, stąd wciąż nie można nawet oszacować kiedy animacja Dark Souls miałaby się pojawić na ekranach naszych telewizorów. Fani uniwersum powinni więc raczej skupić się póki co nad Dark Souls III: Archthrones - prequelu trzeciej części gier, będącym ambitną modyfikacją. Więcej na ten temat możecie przeczytać w naszym newsie Dark Souls III: Archthrones - prequel trzeciej części wciąż powstaje. Twórcy ambitnej modyfikacji zapowiadają też wersję demo.

