Dark Souls III: Archthrones - prequel trzeciej części wciąż powstaje. Twórcy ambitnej modyfikacji zapowiadają też wersję demo

Wychodzi na to, że jesienią trudno będzie się opędzić od różnorakich premier. Nie zabraknie wielkich tytułów, ale także kilku mniejszych, równie ciekawych (a dla niektórych wręcz ciekawszych) projektów. Wśród tych drugich pojawiła się następna warta uwagi rzecz - choć na szczęście na razie nie zajmie nam aż tak wiele czasu. Mowa bowiem o próbnej wersji jednego z najciekawiej zapowiadających się modów związanych z zamknięciem kultowej trylogii od FromSoftware.

Dark Souls III: Archthrones otrzyma we wrześniu wersję demo. Fani pracujący nad nim wypuścili nową zapowiedź z krótką prezentacją krainy Carthus.

Dla wielbicieli klimatów znanych z gier FromSoftware - szczególnie tych lubiących zatopić się w rozbudowanym lore - to w zasadzie pozycja obowiązkowa. Czeka nas bowiem wędrówka po pięciu różnych krainach połączonych przez Nexus (na wzór konceptu z Demon's Souls). O tym fanowskim przedsięwzięciu wiemy od zeszłego roku, gdy zaprezentowano pierwsze wstępne materiały z nim związane. Można powiedzieć, że Dark Souls III: Archthrones będzie stanowił swojego rodzaju nieoficjalny prequel gry, nawiązując do pewnych ikonicznych lokacji.

Ukazany fragment nie jest zbyt długi, ale całkiem wymowny dla osób znających dobrze skrawki historii prezentowane w Dark Souls III. Pustynna kraina Carthus była wielokrotnie wspominana, a pozostałości po niej zdążyły dać się we znaki niejednemu graczowi. To niegdyś dumne królestwo znane było z wybitnych szermierzy, którzy wykształcili specjalną technikę walki zakrzywionymi ostrzami. Ostatecznie stali się jedną z wielu ofiar podbojów Wolnira, w grze będącego jednym z bossów do pokonania. Daje to całkiem niezły przedsmak tego ciekawego moda.

Źródło: DSOGaming