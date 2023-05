Dark Souls - oto próbka fanowskiego remastera na Unreal Engine 5. Anor Londo wygląda znacznie efektowniej niż w oryginale

Sukces zeszłorocznego Elden Ring - tytułu po dziś dzień otrzymującego kolejne branżowe nagrody - nieco zepchnął w cień trylogię From Software, która rozkręciła nurt souls-like, prowadząc do kolejnych udanych tytułów. Na pewien czas nie działały nawet tamtejsze serwery (a w przypadku Prepare to Die Edition już nigdy nie wróciły), co nie zmienia faktu, że gry te - z naciskiem na pierwszą i trzecią część - cieszą się do dziś powszechnym uznaniem.

Pierwsza odsłona Dark Souls otrzymała od pewnego fana ciekawą graficzną przeróbkę, pokazując, jak tytuł mógłby wyglądać na Unreal Engine 5. Na razie ograniczono się do pokazu jednej z ikonicznych lokacji.

Ostatnimi czasy panuje pewnego rodzaju trend na modyfikowanie silników graficznych gier sprzed lat używając do tego współczesnych technik. Czasem są to zaledwie krótkie prezentacje, innym razem coś znacznie bardziej rozbudowanego. Dopiero co pokazywaliśmy drugą część Dark Souls, której pewne graficzne aspekty zostają poważnie zmodyfikowane dzięki powstającemu modowi. Nieco wcześniej w tym roku zaś można było się przyjrzeć kilku lokacjom z "trójki" na silniku Unreal Engine 5. Teraz czas na małe przypomnienie sobie o części pierwszej.

Anor Londo to jedna z najważniejszych lokacji w kultowych trzech częściach Dark Souls. Niesamowity rozmach budowli, budzący grozę wśród graczy łucznicy, legendarni bossowie i pewna mroczna tajemnica dla osób lubiących tego typu smaczki. FromSoftware powróciło zresztą do owego konceptu po kilku latach już w Dark Souls III, ukazując tę samą krainę w innej erze. Pewien użytkownik na Youtube pokazał, jak poszczególne partie Anor Londo z "jedynki" mogłyby wyglądać, gdyby otrzymały remaster na silniku Unreal Engine 5. Nie robi to co prawda porównywalnego wrażenia ze wspominanymi uprzednio levelami na bazie UE5 z trzeciej części, ale można się przyjrzeć co tego typu oświetlenie jest w stanie zrobić z choćby komnatą, w której spotykamy Ornsteina i Smauga. A wkrótce twórca zawartości ma wypuścić nowe fragmenty.

Źródło: DSOGaming