Dark Souls III - tak wyglądałaby gra na silniku Unreal Engine 5. Użytkownik zaprezentował trzy pierwsze lokacje w nowym świetle

Po dziś dzień zamknięcie trylogii Dark Souls cieszy się dużą popularnością (choć po wypuszczeniu Elden Ring naturalnie osłabła). Gra do dziś ocieka klimatem i jest niesamowicie grywalna, ale jako że szata graficzna nigdy nie była jakimś wielkim priorytetem dla FromSoftware, zdążyła się już porządnie zestarzeć. Remake, ani nawet remaster, nie jest w tej chwili planowany, aczkolwiek otrzymaliśmy całkiem przyjemną demonstrację, jak to wszystko mogłoby wyglądać.

Pewien youtuber zaprezentował, jak mogłoby wyglądać Dark Souls III, gdyby zostało odnowione na silniku Unreal Engine 5.

Kolejna gra została częściowo odnowiona przez fanów, którzy skorzystali z silnika Unreal Engine 5. Oczywiście jest to maleńki wycinek samej gry, udostępniony wyłącznie na użytek demonstracyjny, ale zdecydowanie jest na co popatrzeć. Swoją złożonością przypomina on nieco remake Demon's Souls na PlayStation 5. Trwający trzy i pół minuty materiał pozwala nam spojrzeć na trzy startowe lokacje: Cemetary of Ash - czyli tam, gdzie nasza postać powstała z grobu - arena, na której stoczyliśmy starcie z pierwszym bossem, a także okolice Firelink Shrine, bazy wypadowej aż do końca rozgrywki. Aż chciałoby się zerknąć na Irithyll of the Boreal Valley...

Niesamowity sukces Elden Ring, a nieco wcześniej chociażby znakomite przyjęcie wspominanego Demon's Souls Remake mogą zachęcić producentów i deweloperów do wykonania jakiegoś ruchu w kierunku odnowienia Darks Souls III czy lepiej - wprowadzenia do aktualnej generacji (i przy okazji także na pecety) Bloodborne. W końcu jeden z najbardziej cenionych hitów Fromów i ukochana gra Miyazakiego do dziś nawet na PlayStation 5 jest do ogrania jedynie w 30 klatkach na sekundę, co doprawdy trudno postrzegać inaczej niż jako wielką utratę potencjału.

Źródło: Youtube