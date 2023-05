Dark Souls II - powrót do Drangleic po latach. Fanowski mod wprowadza ciekawe usprawnienia graficzne

Ze wszystkich gier souls-like od FromSoftware zdecydowanie najmniejszą sympatią fanów obdarzona została druga odsłona Dark Souls. Powstała w dużej mierze przez wzgląd na sukces "jedynki", w okresie, gdy Hidetaka Miyazaki większość swej uwagi skupiał na tworzeniu Bloodborne, w istocie znacząco różni się od reszty stawki. Mimo to wielu osobom spodobała się i ta część, o czym świadczy choćby zainteresowanie ze strony sceny moderskiej.

Po niespełna dekadzie od premiery Dark Souls II otrzymał nowy, fanowski mod, który znacząco poprawił system oświetlenia w grze.

Na stronie Nexus Mods jeden z użytkowników wprowadził w ostatnich dniach całkiem interesujące graficzne usprawnienie. Opierając się na oryginalnych ustawieniach deweloperów, przebudował w zasadzie od podszewki oświetlenie w grze. Dzięki temu Dark Souls II zyskał nieco współczesnych technologii pod kątem chociażby cieniowania, efektów wolumetrycznej mgły, znacznie lepiej wyglądają także powierzchnie. Nie jest to może jakiś ósmy cud świata, niemniej jednak warto mieć na uwadze to, że do ostatecznej wersji moda jeszcze trochę brakuje.

Jak zaznaczył sam moder, pomimo usprawnień gra wciąż ma chodzić w stabilnych 60 klatkach na sekundę nawet na tak przestarzałych kartach, jak NVIDIA GeForce GTX 1080. Modyfikacja testowana była ponadto zarówno w rozdzielczości Full HD, jak i QHD czy 4K. Co ciekawe, duża część popremierowej krytyki wymierzonej w Dark Souls II koncentrowała się wokół odstającego od poprzednika klimatu oraz rozczarowującej szaty graficznej. Wygląda więc na to, że przynajmniej część problemów została chociaż załagodzona.

