Lords of The Fallen 2 zostało zapowiedziane. Prace nad kolejną częścią gry mają przebiegać znacznie szybciej

Wielu graczy wiązało duże nadzieje z wydanym na jesieni zeszłego roku rebootem Lords of the Fallen. W praktyce okazało się, że produkcja studia HexWorks tylko nieco wybiła się ponad przeciętność, nie osiągając w żadnym wypadku poziomu charakterystycznego dla czołowych przedstawicieli gatunku soulslike, czyli Elden Ring oraz serii Dark Souls. Wydaje się jednak, że gra sprzedała się ostatecznie nieźle, ponieważ CI Games zapowiedziało jego kontynuację.

Lords of the Fallen 2 już powstaje. Wydawcą i dystrybutorem sequela ma być Epic Games. Proces produkcyjny ma trwać tym razem znacznie krócej, premierę zaplanowano bowiem już na 2026 rok.

Prace nad Lords of the Fallen 2 zostały ogłoszone w raporcie skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego. CI Games informuje w nim, że podpisano porozumienie z Epic Games odnośnie prawa do wyłącznej dystrybucji sequela na PC. Oznacza to, że gra będzie dostępna na premierę tylko w Epic Games Store. Co więcej, jest to umowa zakładająca wyłączność na cały cykl sprzedaży, zatem można powątpiewać, czy Lords of the Fallen 2 kiedykolwiek zawita na Steama. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5. Jej premierę zaplanowano już na 2026 rok, co sugeruje, że prace będą przebiegały znacznie sprawniej niż w przypadku pierwszej odsłony.

CI Games poinformowało również, że wkrótce rozpoczną się negocjacje w sprawie szczegółowej umowy wydawniczej z Epic. Nie sprecyzowano na razie, kto dokładnie będzie deweloperem gry. Lords of the Fallen z 2023 roku zostało opracowane przez należące do CI Games studio HexWorks. Wydawcą jednak była bezpośrednio polska spółka. Teraz wydawcą będzie z kolei Epic, jednak prawa do gry i uniwersum pozostaną w całości w rękach CI Games. Ostatecznie nie można wykluczyć możliwości, że kontynuację opracuje ponownie HexWorks. Deweloperzy mają już odpowiednie doświadczenie, więc byliby z pewnością w stanie przygotować kontynuację znacznie szybciej, zwłaszcza jeśli zdecydowaliby się skorzystać częściowo z zasobów opracowanych na rzecz pierwszej części. To jednak na ten moment wyłącznie przypuszczenia.

