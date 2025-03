Wieści ze świata Warhammera. Zwiastun Space Marine 2, pierwsza zapowiedź Mechanicus II, dodatek do Rogue Tradera i inne

Ostatnie lata przyniosły nie lada renesans, jeżeli chodzi o gry w tym uniwersum. Oczywiście to nie jest tak, że w przeszłości nie pojawiały się liczne i często udane odsłony związane z tym tematem (żeby daleko nie patrzeć, seria Dawn of War), natomiast chyba nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim rozstrzałem gatunkowym. A przed nami, i to jeszcze w tym roku, sporo całkiem ciekawych premier lub rozszerzeń, co ukazał wczorajszy event, czyli Warhammer Skulls.

W trakcie Warhammer Skulls zaprezentowano mnóstwo nowej zawartości związanych z szeregiem gier z uniwersum, a nade wszystko zapowiedzi Space Marine 2, drugiej części Mechanicus i pierwszego DLC do Rogue Tradera.

Trochę nowości, trochę uzupełnień - wydaje się, że na pokazie Warhammer Skulls przynajmniej większość fanów franczyzy mogła znaleźć coś dla siebie. Najbardziej widowiskowo zapowiada się oczywiście Warhammer 40,000: Space Marine 2, na którego czekamy już naprawdę długo. Najnowszy trailer zaprezentował multiplayerową stronę rozgrywki. Jak wiadomo, dostaniemy rozbudowane opcje kooperacji - grupy liczące do trzech osób mogą wspólnie przejść kampanię, rozgrywać kooperacyjne misje, do tego dostępne będą tryby wieloosobowe ze starciami sześcioosobowych zespołów. Cieszyć mogą się także fani Warhammer 40,000: Mechanicus. Druga odsłona bardzo dobrej taktycznej turówki już pojawiła się w sklepach Steama, Epic Games Store, Sony oraz Microsoftu i na razie można je dodać do listy życzeń, choć daty premiery jeszcze nie poznaliśmy. I to nie tylko powtórka z rozrywki, bowiem poza zmechanizowanymi Adeptus Mechanicus można obrać stronę Nekronów, co stanowi nie lada obietnicę. Co ciekawe, obie kampanie mają się wzajemnie uzupełniać, pokazując różne perspektywy konfliktu.

Z ciekawszych materiałów udostępnionych w trakcie wydarzenia na pewno należy wyróżnić Void Shadows, pierwszy dodatek do Rogue Tradera, który ukaże się w sierpniu. Gra studia Owlcat nie miała idealnego startu, męcząc graczy mnóstwem bugów, ale już teraz przeszła długą drogę, a fenomenalnie ukazane uniwersum wraz z wciągającą rozgrywkę sprawia, że trudno przejść obok niej obojętnie. Komu zaś spodobał się Boltgun, jeszcze w czerwcu będzie mógł zakupić DLC Forges of Corruption, przedłużające rozgrywkę w tym szybkim, oldschoolowym shooterze. Poza tym, znajdziecie niemało mniejszych zapowiedzi, jak rozszerzenia do TW: Warhammer III, WH40K: Darktide, Vermintide 2, Gladiusa, a nawet karcianek, gier planszowych i... fotela gamingowego. Poniżej kilka wybranych materiałów wideo i pełne nagranie z eventu:

