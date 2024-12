Warhammer 40,000: Space Marine 2 - świetnie zapowiadająca się gra z kultowego uniwersum przełożona. Jeszcze trochę poczekamy

Dawno uniwersum Warhammera nie miało tylu obiecujących pozycji w branży. Jeszcze tej wiosny dostaliśmy zaskakująco dobrą klasyczną strzelankę w postaci Boltguna. W grudniu zaś czeka na nas bardzo obiecujący projektów od twórców obu części Pathfindera, czyli Rogue Trader. Tuż obok niego miał pojawić się tytuł zadowalający z kolei znacznie bardziej dynamiczny styl grania. Niestety, na masowe ubijanie wrogów Imperatora musimy nieco zaczekać.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymało bardzo duże opóźnienie. Tytuł pojawi się w drugiej połowie 2024 roku.

Od premiery Warhammer 40,000: Space Marine minęło już ponad 12 lat. Choć nie zapisała się ona złotymi zgłoskami w branży, mimo wszystko mogliśmy powiedzieć, że zdobyła uznanie wielu graczy jako bardzo przyjemna i satysfakcjonująca gra akcji w arcypopularnym uniwersum z charyzmatycznym bohaterem. Po długim czasie wreszcie zapowiedziano kontynuację losów kapitana Titusa, a praktycznie każdy kolejny materiał jest obietnicą bardzo dużego skoku jakości w stosunku do poprzednika z piękną grafiką i angażującymi starciami.

Do niedawna wydawało się, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 zawita do nas we wczesnej fazie grudnia, co miało być ostateczną orientacyjną datą premiery. Niestety, ale wydawca Focus Entertainment podał w ostatnich godzinach informację, że zespół deweloperów potrzebuje więcej czasu na to, by dopracować swój projekt, tak by efekt prezentował najwyższą możliwą jakość. Nie mówimy jednak o małym przesunięciu, a przerzuceniu na drugą połowę przyszłego roku. Więcej informacji otrzymamy zapewne 7 grudnia, w trakcie The Game Awards. A mimo wszystko jest na co czekać - o czym świadczy chociażby jeden z wcześniejszych trailerów:

Źródło: WCCFtech