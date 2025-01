Warhammer 40K: Rogue Trader - już wkrótce kolejne obiecujące izometryczne RPG w kultowym uniwersum. Podano datę premiery

Rok 2023 był znakomity dla fanów gier RPG w klasycznym ujęciu. Długo wyczekiwane wyjście z Early Access trzeciej odsłony Baldur's Gate okazało się nieprawdopodobnym sukcesem, wchodząc do ścisłej czołówki najpopularniejszych i najlepszych gier ostatnich miesięcy. Jak się okazuje, ta świetna passa prawdopodobnie zostanie jeszcze podtrzymana. Zespół z Owlcat Games przygotowuje swój nowy projekt i ujrzymy go jeszcze przed gwiazdkowym okresem.

Warhammer 40K: Rogue Trader zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 7 grudnia.

Na Rogue Tradera warto czekać z wielu powodów. Chociażby dlatego, że gra tego typu będzie absolutną nowością w uniwersum Warhammer 40,000. Choć zatem czekamy na kilka pozycji związanych z owymi klimatami, ta prezentuje się na razie najciekawiej. Dodajmy jeszcze, że ludzie z Owlcat zdążyli już pokazać, iż znają się na swojej robocie jak mało kto. Pathfinder: Wrath of the Righteous, ich ostatnie cRPG, jest chyba najwyżej cenionym tytułem ostatnich lat z tego gatunku zaraz po Baldur's Gate 3, i to pomimo dość skomplikowanej mechaniki. Rogue Trader ma znakomite podłoże fabularne i atrakcyjny setting, co może przełożyć się na nie lada sukces.

Oprócz podania (wreszcie) dokładnej daty premiery, deweloperzy zaprezentowali jeszcze jeden materiał prezentujący pewne aspekty Warhammer 40K: Rogue Trader. Tworząc opowieść o człowieku, któremu przyznano specjalne uprawnienia pozwalające na eksplorację odległych światów ku chwale Imperatora, otrzymujemy całkiem spore pole manewru. To od nas zależy, czy zostaniemy posłusznymi narzędziami galaktycznej ekspansji, czy wolimy przetrzeć własny szlak. Kolejne problemy również można rozwiązywać na wiele sposobów, w zależności od nie tylko własnej postaci, ale naturalnie naszych różnorodnych towarzyszy. Pojawi się nawet opcja zwerbowania przedstawiciela groźnych Drukhari, budzącej powszechną grozę rasy, która przeważnie trudni się piractwem, bywa też, że jej członkowie prowadzą najemniczy żywot.

