Warhammer z nowościami. Prezentacja Space Marine 2 i Age of Sigmar: Realms of Ruin, zapowiedziano Speed Freeks

Ostatnio fani uniwersum Warhammera mają w czym przebierać, jeżeli chodzi o propozycje gier. Dopiero co na rynek wszedł w końcu Warhammer 40K: Boltgun, który dla wielu natychmiast stał się jedną z największych tegorocznych niespodzianek. Total War: Warhammer III wciąż się rozwija i w najbliższym czasie to się nie zmieni, natomiast Owlcat Games prężnie pracują nad Warhammer 40K: Rogue Trader. A to przecież nie jest jeszcze wszystko.

W trakcie Warhammer Skulls Showcase 2023 pojawiło się kilka wartych uwagi prezentacji - w tym fragmenty rozgrywki Space Marine 2, ujawnienie Age of Sigmar: Realms of Ruin oraz nietypowa propozycja w postaci Speed Freeks i co nieco od studia Owlcat.

Specjalny event poświęcony grom z uniwersum Warhammera przyniósł naprawdę wiele dobra. Skupmy się chociaż na kilku co ciekawszych akcentach. Przede wszystkim wyczekiwany od dawna Space Marine 2 wreszcie otrzymał jakieś konkrety gameplayowe. Na razie to tylko kilka ujęć i na większą prezentację przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już teraz wygląda to naprawdę dobrze. Powracający po ponad 10 latach kapitan Titus bezlitośnie przebija się przez szeregi wrogów, a oprawa graficzna już w tej wcześniejszej fazie projektu ma prawo zachwycać.

Warto także zwrócić uwagę na pierwszy, całkiem widowiskowy zwiastun Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin od studia Frontier. To pierwsza wysokobudżetowa pozycja rozgrywająca się w tej erze. Tym razem czeka nas strategia czasu rzeczywistego, stawiająca przede wszystkim na elementy znane ze Starcraft czy, żeby daleko nie szukać, kultowe Dawn of War. Innymi słowy, stare, sprawdzone tworzenie jednostek i rzucanie ich w bój, czy doskonalenie ich w międzyczasie poprzez specjalne drzewka. Tytuł otrzyma łącznie cztery grywalne frakcje.

Znajdzie się też miejsce dla czegoś egzotycznego. Speed Freeks to darmowa, oparta na klasach mieszanka wieloosobowych wyścigów i strzelanki z Orkami, osadzona w brutalnym świecie Warhammer 40,000. Gracze mogą wybierać spośród różnych klas pojazdów, na przykład nastawionych na zadawanie obrażeń, przyjmowanie obrażeń czy wsparcie, z różnymi zdolnościami nastawionymi na różne style gry. Poprowadzą je do zwycięstwa na wielu mapach. Już teraz możemy zgłosić się na Steamie do darmowych testów alfa. Warto jeszcze wymienić na marginesie kolejny materiał związany z Rogue Traderem. Tym razem znajdujący się na fali wznoszącej twórcy Pathfindera rzucają pewne drobne światło w głównej mierze na bardzo różnorodnych towarzyszy, z których usług będziemy mogli korzystać.

