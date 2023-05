Warhammer 40K: Boltgun - boomer shooter w kultowym uniwersum i retro oprawie na przedpremierowym zapisie rozgrywki

Premiera gry Auroch Digital odbędzie się już na początku przyszłego tygodnia. Oczywiście daleko jej do największych wydarzeń branżowych najbliższego okresu, jednak dotychczasowe prezentacje mogą pozwalać wierzyć, że będzie to tytuł, który zabawi fanów oldschoolowych strzelanek oraz jednocześnie przynajmniej część fanów uwielbianego uniwersum Warhammera 40,000. Tymczasem twórcy postanowili podrzucić nam jeszcze jeden materiał związany z projektem.

Warhammer 40K: Boltgun wejdzie na rynek 23 maja, deweloperzy zamieścili z kolei ponad 7-minutowy materiał z prezentacją rozgrywki.

Już od pierwszych minut gameplayu nie ma żadnych wątpliwości co do charakteru Warhammer 40K: Boltgun. Zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami zespołu Auroch, mamy do czynienia z bezpretensjonalnym zmiataniem z powierzchni ziemi kolejnych fal wrogów. A wszystko to w starym stylu przywodzącym na myśl pierwsze części Dooma czy Quake'a, które w latach 90. zdobyły szturmem branżę gier, do dziś mając masę zwolenników. Szata graficzna może też trochę przypominać Project Warlock, inny nostalgiczny powrót do korzeni - znakomity zresztą.

Nowa partia materiału obiecuje dodatkowo całkiem zróżnicowany świat. W końcu napędzać będzie nas prostolinijna fabuła, wedle której w imię Imperatora wysyłać nas będą w różne miejsca w galaktyce, gdzie przyjdzie nam robić porządek z wszelkiego rodzaju istotami zagrażającymi jego hegemonii. Bez zbędnych komplikacji, hybryd z RPG itd. - ot, staroszkolna rozwałka. Warhammer 40K: Boltgun zawita na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Źródło: Youtube