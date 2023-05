Total War: Warhammer III - twórcy zapowiadają w najbliższym czasie sporą ekspansję. Szereg DLC i aktualizacji w drodze

Ze wszystkich odsłon trylogii Total War w uniwersum Warhammer Fantasy to właśnie trzecia miała z początku największe problemy w okolicach premiery. Liczne techniczne kłopoty czy niesatysfakcjonujące w pełni opcje rozgrywki na start sprawiły, że w ciągu pierwszych tygodni bilans ocen nie był zbyt przychylny. Creative Assembly powoli jednak wygrzebuje się z tych kłopotów, a ich projekt dostanie jeszcze całkiem sporo różnego rodzaju rozszerzeń.

Total War: Warhammer III otrzymał wreszcie nieco dokładniejszy plan rozwoju na kolejne miesiące, obejmując nawet przyszły rok.

Trzeba przyznać, że zmian szykuje się wiele, obejmują także niemało aspektów gry. Roadmap wskazuje trzy duże DLC, poprzecinane nieco mniejszymi update'ami, głównie poprawiającymi rozgrywkę. Wszystko otworzy Patch 3.1, który poza m.in. naprawieniem różnego rodzaju bugów wprowadzi usprawnienia dodatku Forge of the Chaos Dwarfs w postaci endgame'u w Immortal Empires, jeszcze jednego legendarnego bohatera do naszej dyspozycji, a także doda kolejne siedem najemnych Regiments of Renown. A to wszystko jeszcze w tym miesiącu.

Każde z późniejszych większych update'ów wprowadzi nowego legendarnego bohatera i całą paletę różnego rodzaju ulepszeń czy to względem mechaniki, czy kwestii technicznych. I tak latem pojawi się Shadows of Change, DLC skupiające się na frakcjach Tzeentcha, Wielkiego Kataju oraz Kisleva. Na kolejną zawartość zaczekamy aż do zimy, gdzie na pierwszy plan wejdzie frakcja Nurgle, Imperium oraz Krasnoludy. Czegoś dużego możemy spodziewać się również wiosną przyszłego roku (znowu trzy frakcje na pierwszym planie), ale to nie zakończy rozwoju Total War Warhammer III. Deweloperzy obiecują dodatki jeszcze co najmniej w roku 2024.

Źródło: PC Gamer