Total War: Warhammer III - nadchodzi Forge of the Chaos Dwarfs. Piękny filmowy zwiastun DLC z wielkim oblężeniem

Mimo, że Creative Assembly zdarzają się wpadki (żeby daleko nie szukać - zeszłoroczna premiera z turbulencjami), cała ich trylogia kręcąca się wokół uniwersum Warhammer Fantasy to dla wielu najlepsze, co narodziło się w wielkiej serii gier Total War. Starcia na wielką skalę, ogrom jednostek, mnóstwo mechanik w zależności od wyboru frakcji i każda z odsłon wspierana latami. Nie inaczej sprawy mają się z trzecią częścią, która właśnie czeka na nowy dodatek.

Nowym rozszerzeniem Total War: Warhammer III jest Forge of the Chaos Dwarfs. Jak z nazwy wynika, wprowadza ona do rozgrywki krasnoludy Chaosu z całym swoim inwentarzem.

Deweloperzy zdążyli już wstępnie zapowiedzieć trzy rozszerzenia, które otrzymamy w 2023 roku. A jednym z nich będzie właśnie Forge of the Chaos Dwarfs. DLC pojawi się 13 kwietnia za 89,99 zł (zainteresowani mogą go sobie dokupić już teraz w 10% zniżce). Frakcja ta to spaczeni przez Chaos wschodni krewniacy lepiej znanych "zwykłych" krasnoludów. Ich fizjonomia została przez to nieco zmieniona, a usposobienie stanowi mroczne odbicie tego, kim niegdyś byli. Możemy się także spodziewać wielu gigantycznych machin wojennych, siejących postrach w Starym Świecie.

W skład frakcji wchodzi trójka legendarnych lordów: Astragoth Żelazna Ręka, Drazhoath Popielny i Zhatan Czarnegy, ponadto pojawia się legendarny bohater - Gorduz Sztylet w Plecy. Krasnoludy Chaosu będą miały oczywiście własne drzewko rozwoju z mroczną magią, a na ich podorędziu pojawi się 26 nowych jednostek. Wśród tych ostatnich zawitają wyczekiwani przez wielu gigantyczni Niszczyciele K’daai, czy wspominane wielkie machiny oblężnicze. Krasnoludami Chaosu zagramy zarówno w kampanii Królestwa Chaosu (choć będą oni wykonywać osobistą misję), jak i Imperia Nieśmiertelnych, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

