Wiedźmin 3: Dziki Gon - włączenie DLSS 3 znacząco pogarsza stabilność gry. NVIDIA prosi o dodatkowe informacje

Wczoraj zadebiutowała kolejna aktualizacja do next-genowej edycji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jak deklaruje studio CD Projekt RED, w wersji 4.02 rozwiązano problemy uniemożliwiające ukończenie niektórych zadań oraz poprawiono ogólną wydajność na wszystkich platformach. Niestety, nie wszyscy mogą w pełni cieszyć się rozgrywką. Posiadacze najnowszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 zgłaszają poważne problemy ze stabilnością, których przyczyną jest jedna z funkcji wchodzących w skład techniki DLSS 3.

Posiadacze kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 informują o słabej stabilności gry Wiedźmina 3: Dziki Gon. Źródłem problemu ma być Frame Generator, czyli jedna z funkcji wchodzących w skład techniki DLSS 3.

Po premierze wczorajszej aktualizacji dość szybko zaczęły pojawiać się komentarze graczy, którzy zauważyli znaczne pogorszenie stabilności gry. Co kilkanaście minut na pulpicie pojawia się komunikat o jednoznacznej treści "Wiedźmin 3 wywalił się, przepraszamy!", a jedyną opcją jest ponownie uruchomienie tytułu. Co więcej, crashe występują niezależnie od ustawień graficznych i podejmowanych czynności (walka/eksploracja/dialog z NPC) oraz nie da się ich wyeliminować przez sprawdzenie spójności plików lub ponowną instalację gry. Użytkownicy Steam zauważyli, że problem dotyka przede wszystkim posiadaczy najnowszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000.

Źródłem niestabilności okazał się Frame Generator, czyli jedna z kluczowych funkcji oferowanych przez nowe karty NVIDII. Wedle założeń ma ona poprawiać płynność gry poprzez stworzenie dodatkowych klatek, ale z niejasnych przyczyn doprowadziła do całkowitej destabilizacji tytułu. Jak donoszą gracze, wyłączenie generatora klatek eliminuje opisywany problem, jednak to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe - trudno oczekiwać, by właściciele wydajnych GPU dobrowolnie zrezygnowali z możliwości DLSS 3. Warto dodać, że o sytuacji dowiedział się jeden z pracowników NVIDII, który poprosił o dodatkowe informacje. Pliki zawierające dane o błędach należy przesłać na adres driverfeedback@nvidia.com, co pozwoli na szybsze wydanie poprawek.

Źródło: Steam