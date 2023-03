Horizon Forbidden West: Burning Shores - bardziej złożone miasta i większe bitwy. Jedna z sekwencji przekracza możliwości PS4

Ledwo otrząsnęliśmy się po Horizon Call of the Mountain - który w udany sposób demonstruje funkcję PlayStation VR2, stanowiąc jednocześnie całkiem ciekawy rozdział w uniwersum - a już w kwietniu czeka nas fabularny dodatek do najważniejszej odsłony. Na razie przede wszystkim wiemy o zupełnie innym ukształtowaniu terenu w grze, zmieniającym zupełnie sposób eksploracji, i tradycyjnie nowym zagrożeniu ze strony maszyn. Dla części osób istotne jest też to, że Guerilla Games przestało wspierać konsolę poprzedniej generacji.

Pojawiły się nowe informacje odnośnie Horizon Forbidden West: Burning Shores, a dostarczył ich sam reżyser gry. Poziom skomplikowania level designu ma przekroczyć możliwości PlayStation 4.

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu, dodatek będzie miał miejsce na zdewastowanych terenach Los Angeles. Pełniący funkcję dyrektora Horizon Forbidden West Mathijs de Jonge podkreślił także, że wulkaniczne erupcje w okolicy w połączeniu z bardzo rozbudowaną architekturą miejską tworzą na tyle skomplikowany projekt, że moce przerobowe konsoli PlayStation 4 miałyby poważny problem z przetworzeniem takich danych. Szczególnie, gdy np. Aloy spogląda z wysokiego punktu na tego typu pejzaż. Co więcej, Guerilla przygotowuje nową osadę umiejscowioną w ruinach LA, która ma być bardzo bogata w przeróżne aktywności.

Same lokacje to, jak się okazuje, niejedyna przeszkoda dla konsoli starszej generacji. W Burning Shores mamy stoczyć wielką bitwę wymagającą bardzo dużych mocy przerobowych. Innymi słowy, twórcy planują stworzenie sekwencji specjalnie pod PlayStation 5 i jej możliwości. Przypuszczalnie chodzi o starcie z jakąś wyjątkową maszyną do ubicia. Być może tropem jest zwiastun sprzed trzech miesięcy, pod koniec którego ogromne monstrum niszczy znak Hollywood. Cóż, przekonamy się o tym, gdy gra zostanie nam udostępniona 19 kwietnia.

Źródło: WCCFtech