Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - nowa paczka tekstur do gry CD Projekt RED generuje spektakularne efekty

Modowanie to znakomity sposób na przedłużenie radości, którą dostarczają gry. Jest to także pole do popisu dla twórców modyfikacji, co regularnie udowadnia użytkownik Halk Hogan PL. Teraz światło dzienne ujrzało najnowsze dzieło polskiego modera, w pełni poświęcone grze Cyberpunk 2077. Zastosowanie nowych tekstur daje spektakularne rezultaty, przy jednocześnie niewielkim wzroście zapotrzebowania na pamięć VRAM.

Zadebiutował mod Cyberpunk 2077 HD Reworked Project, który znacząco ulepsza dostępne w grze tekstury. Autor przygotował dwie wersje modyfikacji, które różnią się obciążeniem pamięci VRAM.

Paczkę tekstur, zatytułowaną Cyberpunk 2077 HD Reworked Project, można pobrać z popularnego portalu Nexus Mods. Głównym celem modyfikacji jest poprawa jakości grafiki, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego stylu artystycznego produkcji CD Projekt RED. Co ważne, odbywa się to przy jedynie nieznacznym pogorszeniu wydajności tytułu, oczywiście zakładając, że karta graficzna posiada odpowiednią ilość pamięci VRAM. Ulepszenia doczekały się przede wszystkim tekstury środowiskowe Night City i pustkowi znajdujących się poza miastem. Jak podaje autor, obejmuje to ulice, ściany, teren, kurz, graffiti, roślinność oraz niektóre obiekty.

Dostępne są dwie wersje moda. Paczka Ultra Quality zawiera najwyższej jakości tekstury i jest zalecana dla grających w rozdzielczościach 2K i 4K. Zestaw Balanced z kolei ma na celu podwyższenie jakości tekstur, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ich wpływu na użycie pamięci kart graficznych. Według informacji podanych przez autora, pierwsza z paczek pochłania, w porównaniu ze standardowymi teksturami, dodatkowo około 800 MB VRAM. W przypadku drugiej z nich, mowa jest o 400 MB. Z udźwignięciem moda powinno zatem dać sobie radę większość współczesnych kart graficznych, na których Cyberpunk 2077 działa w zadowalający sposób. Jego instalacja jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać wybraną paczkę, rozpakować ją i przekopiować pliki do głównego folderu z grą.

Efekty zastosowania modyfikacji są spektakularne. Należy przy tym pamiętać, że zmiany najlepiej widać, kiedy patrzymy na powierzchnie z bardzo bliskiej odległości. W niezmodowanej wersji można dostrzec wyraźnie rozmazane tekstury. Z modem Cyberpunk 2077 HD Reworked Project zyskują one znacząco na jakości i co najważniejsze utrzymane są w identycznej stylistyce jak oryginalne, autorstwa deweloperów gry. Choć w trakcie dynamicznej rozgrywki nie zawsze jest czas, żeby podziwiać dzieło modera, to trudno nie docenić włożonej w przedsięwzięcie pracy. Autor został wyróżniony niedawno przez studio CD Projekt RED, ponieważ jego paczka tekstur do Wiedźmina 3 weszła oficjalnie w skład odświeżonej wersji gry. Możliwe, że podobny los czeka w przyszłości modyfikację do Cyberpunka 2077.

Źródło: Nexus Mods