Cyberpunk 2077 - dobre wieści dla posiadaczy konsoli Steam Deck. Gra została zweryfikowana jako grywalna

Musiało minąć sporo czasu, nim krytyka najnowszej gry CD Projekt Red znacząco straciła na sile - choć wydaje się, że fatalny start tytułu jeszcze długo będzie symbolicznym punktem odniesienia dla branży. W każdym razie od premiery deweloperzy zdążyli już sporo poprawić, a całkiem spory w tym udział miał serial Cyberpunk: Edgerunners na platformie Netflix, który mocno ocieplił wizerunek uniwersum.

Jak ogłosił jeden z deweloperów, Cyberpunk 2077 dostał pełną weryfikację na Steam Decku, co sprawia, że możemy bez obaw sprawdzić grę na tym sprzęcie w odpowiednich ustawieniach.

Choć Steam Deck pojawił się na rynku z pewnymi opóźnieniami, jak już to zrobił, zasadniczo z miejsca zyskał ogromną popularność. Coraz więcej tytułów można ograć właśnie na tym sprzęcie, który dzięki swojej praktyczności dla wielu stał się substytutem komputera stacjonarnego czy laptopa. Dziś z kolei dobre wieści przekazał Jan Rosner. Pracownik CD Projekt Red dał znać za pośrednictwem Twittera, że Cyberpunk 2077 został już w pełni zweryfikowany na Steam Decku, co dla wielu będzie z pewnością bardzo dobrą informacją.

Jakkolwiek historia V była do ogrania na Steam Decku od miesięcy, jej funkcjonalność pozostawiała sporo do życzenia. Wielu graczy narzekało na słaby performance, a także nagrzewanie się urządzenia. Teraz jednak, gdy Cyberpunk dostał odpowiedni certyfikat, można liczyć na to, że trafimy do Night City bez problemów znanych chociażby z poprzedniego roku. A tymczasem czekamy na większe rozszerzenie gry w postaci Phantom Liberty - i miejmy nadzieję, że do jego atutów należeć będzie nie tylko postać Idrisa Elby, ale i funkcjonalność na premierę.

ICYMI - #Cyberpunk2077 is now Verified on Steam Deck! ✅ pic.twitter.com/b7Cgnm3XDq — Jan Rosner (@j_rsnr) February 28, 2023

Źródło: Twitter