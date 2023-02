Hogwarts Legacy - zabójczy towarzysze, magiczna spluwa i latanie na smoku. Przegląd ciekawych modów do gry

Wszelkie bojkoty w związku z grą w czarodziejskim uniwersum na nic się nie zdały - a już prędzej wypromowały jeszcze mocniej grę studia Avalanche. Nie jest to jednak bynajmniej tytuł idealny (o czym zresztą nawet pisaliśmy na łamach jednego z felietonów), mając swoje ograniczenia i problemy. Ale od czego są modderzy? Jak można było się domyślać, do tej pory wyszło całkiem sporo alternatywnych opcji, które możemy wprowadzić do Hogwartu.

Hogwarts Legacy jest już dostępne wystarczająco dużo czasu, by otrzymać całe mrowie ciekawych modyfikacji. Jedne stanowią zabawną alternatywę, inne dodają więcej od siebie, znajdą się i takie, które ułatwią nieco życie.

Całkiem niedawno pisaliśmy o wprowadzeniu specjalnego moda do Elden Ring, w którym mogliśmy wcielić się w ikonicznego młodego czarodzieja. Teraz skupmy się nieco na tym, co znajduje się w samym Hogwarts Legacy. Dziś na przykład z Nexus Mods dostaliśmy instrukcję, jak pogmerać nieco w swoich save'ach, by nie tylko dobierać sobie kompanów do walki, ale na przykład dawać im konkretne zaklęcia. Jeszcze inny mod ubogaca poprzednika, dodając do arsenału towarzysza zaklęcia niewybaczalne: Avada Kedavra oraz Crucios.

Czasem można też pozbyć się pewnych elementów gry, które nieco bardziej irytowały. Nie macie chęci na minigierki z otwieraniem zamków? Autohomora pozwala pominąć ten proces i uczynić z niego standardowe zaklęcie. Jeszcze więcej osób narzekało na irytujące komentarze kobiecego głosu przy Sieci Fiuu - mod Silencio załatwia tę sprawę. Atrakcyjna jest także modyfikacja zmieniająca hipogryfa w wybranego smoka - wraz z zestawem animacji zastępujących dotychczasowe. A jak już o lataniu mowa, nieco ponad tydzień temu udostępniono mod z poprawkami trybu latania zarówno na kontrolerach, jak i w duecie klawiatura-mysz. No i rzecz jasna pojawiają się także zabawniejsze, kosmetyczne modyfikacje w rodzaju wymiany różdżki na pistolet. Tak czy siak w ciągu ostatnich tygodni opcji narosło sporo.

Źródło: Nexus Mods