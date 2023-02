Halo Infinite - 343 Industries szykuje nowości w kolejnym sezonie. Zapowiedź Echoes Within

343 Industries nie ma najlepszej prasy. Choć z początku wydawało się, że Halo Infinite ma szansę na to, by udobruchać fanów serii na lata, jak dotąd im dalej w las, tym gorzej. Mimo spadającej krytyki i sporej liczby zwolnień w ostatnim czasie gra w dalszym ciągu jest rozwijana. Co prawda nie wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, ale osoby, które nie zrezygnowały ze zmagań, mogą liczyć na wiele nowości.

Po kilkumiesięcznym opóźnieniu Halo Infinite wypuszcza duży update w postaci 3. sezonu, określanego jako Echoes Within.

Posiadacze Halo Infinite mieli docelowo wejść w trzeci sezon jeszcze jesienią ubiegłego roku. Zostało to jednak przełożone na zbliżający się początek marca. Nowości wzbogacą w głównej mierze tryb wieloosobowy. Kto na przykład lubi duże starcia pomiędzy graczami, ten powinien zainteresować się Oasis, lokacji pozwalającej na nawet 16-osobowe zmagania. Do tego przygotowano jeszcze dwie areny: umieszczony w skalnym środowisku Cliffhanger oraz Chasm - wewnętrzna komnata z różnymi opcjami manewrowania.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się możliwość zdobycia punktów doświadczenia w miejscach stworzonych przez graczy w Forge. Tym samym możemy toczyć boje w ikonicznym pokoju inspirowanym Toy Story i wielu innych wariantach. Sezon trzeci doda także m.in. pomagający w maskowaniu naszych działań Shroud Screen, a także jednostrzałowy karabin M392 Bandit, przypominający uwielbianego przez fanów M392 MDR. To i jeszcze sporo innych, nieujawnionych jeszcze atrakcji szykują dla nas deweloperzy. Czy ogromny update spełni oczekiwania graczy? Pozostaje się przekonać już 7 marca. Na razie przynajmniej kilka jego aspektów wygląda nieźle.

