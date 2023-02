Baldur's Gate III - czemu Larian Studios nie zapowiedziało jeszcze wersji na Xboksy? Twórcy opowiadają o kłopotach technicznych

Na ostatnim State of Play skorzystano z okazji i wreszcie podano dokładną datę wyjścia z Early Access. Inna sprawa, że dobre wieści nie były dla każdego. Wyczekiwana premiera gry Larian Studios została bowiem zapowiedziana na pecety i konsole PlayStation 5, a więc pominięto w tym procesie Xboksy. Co dość oczywiste, natychmiast zaczęto się doszukiwać jakichś znamion exclusive'a.

Baldur's Gate III ograniczy na razie swoją dystrybucję do PC i PlayStation 5, ale posiadacze Xboksów mogą jeszcze w przyszłości liczyć na to, że studio Larian zawita ze swoim hitem także na ich najmocniejszej platformie, gdy tylko upora się z pewnymi konkretnymi problemami.

Deweloperzy dość szybko odnieśli się do tego typu zarzutów. Jak stwierdzili, absolutnie nie ma tutaj mowy o wprowadzaniu od kuchni pomysłów związanych z ekskluzywnością, bo to nie jest ich styl. Okazuje się, że pracują oni od pewnego czasu nad portem na Xbox, napotykając techniczne problemy. Mają one być związane przede wszystkim z trybem podzielonego ekranu, który powinien docelowo działać w ten sam sposób na Xbox Series S i Xbox Series X. Można powiedzieć, że w takim wypadku mamy do czynienia z wymuszonym czasowym exclusive'em.

Tego typu sytuacja z pewnością dla pewnej części graczy nie jest zbyt wygodna, ale na swój sposób zrozumiała. Jak dotąd Larian Studios znane było z bardzo solidnych, dopracowanych pod każdym kątem projektów. Baldur's Gate III to bezapelacyjnie ich największe przedsięwzięcie, obejmujące też sprzęt najnowszej generacji, co przy wcale nie takim wielkim zespole jest łatwe do upilnowania. Twórcy zarzekają się, że drzwi dla wersji na konsole Xbox Series X|S są otwarte, pozostaje zatem wierzyć, że gdy czas nadejdzie, słowa dotrzymają.

