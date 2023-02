Steam ujawnia daty wydarzeń i promocji w 2023 roku. Kiedy będziemy mogli zaoszczędzić?

Steam to platforma, na której często można uświadczyć różnego rodzaju promocje. Oprócz ofert tygodniowych i weekendowych, obejmujących zwykle pojedynczego dewelopera, wydawcę lub serię tytułów, można także natrafić na większe wyprzedaże. Właśnie poznaliśmy harmonogram tego typu wydarzeń w 2023 roku. Uwagę zwraca zwłaszcza obecność dużej marcowej promocji wiosennej, której w poprzednich latach nie było.

Steam oficjalnie opublikował listę wydarzeń i promocji, jakie uświadczymy na platformie w 2023 roku. Graczy czekają jeszcze łącznie cztery duże wyprzedaże i dziewięć mniejszych wydarzeń.

Z ujawnionych informacji wynika, że bieżący rok będzie obfitował w różnego rodzaju promocje i wydarzenia, podczas których można będzie zakupić po niższej cenie interesujące nas gry. Co ciekawe tym razem informacje nie pochodzą ze źródła nieoficjalnego, tylko z pierwszej ręki. Mamy zatem stuprocentową pewność, że zapowiedziane wydarzenia rzeczywiście dojdą do skutku w wymienionych terminach. Wpis Steama skierowany jest przede wszystkim do deweloperów, żeby mieli oni sposobność odpowiednio zaplanować swoje promocje, ale informację udostępniono publicznie, co zapewne ucieszy wielu graczy.

Nazwa promocji lub wydarzenia Daty promocji lub wydarzenia Festiwal Tajemnic 20 lutego – 27 lutego Wiosenna wyprzedaż 16 marca – 23 marca Festiwal Łamigłówek 24 kwietnia – 1 maja Festiwal Sportowy 15 maja – 22 maja Festiwal Steam Next 19 czerwca – 26 czerwca Letnia wyprzedaż 29 czerwca – 13 lipca Festiwal Skradanek 24 lipca – 31 lipca Festiwal Powieści Wizualnych 7 sierpnia – 14 sierpnia Festiwal Strategii 28 sierpnia – 4 września Festiwal Gier Shoot 'Em Up 25 września – 2 października Festiwal Steam Next 9 października – 16 października Powrót Domu Strachów Steam 26 października – 2 listopada Jesienna wyprzedaż 21 listopada – 28 listopada Zimowa wyprzedaż 21 grudnia 2023 roku – 4 stycznia 2024 roku

Na jakie wydarzenia na platformie Valve możemy zatem liczyć w bieżącym roku? Przede wszystkim zaplanowano cztery duże wyprzedaże sezonowe, w trakcie których będzie można nabyć w niższych cenach sporą część katalogu. Nie zabraknie jednak także bardziej tematycznych promocji. Ucieszą się między innymi fani gier sportowych, łamigłówek, skradanek oraz strategii. Nawet jeśli zwolennicy określonego gatunku nie doczekają się poświęconego mu wydarzenia, to z pewnością będą mogli nabyć pożądany tytuł podczas jednej z wyprzedaży głównych. Wszyscy zatem powinni znaleźć coś dla siebie. Warto nadmienić, że osoby liczące na najwyższe obniżki, powinny polować na promocje dostępne poza głównymi wydarzeniami. To właśnie takie oferty są bowiem często cenowo najlepsze.

Źródło: Steam