Steam wprowadza funkcję transferu gier w sieci lokalnej. Opisujemy jak działa nowa funkcjonalność beta i jakie są jej wymagania.

Twórcy softu co jakiś czas wypuszczają wersje beta, aby sprawdzić swoje oprogramowania w większej skali, a my entuzjastycznie po nie sięgamy, aby zobaczyć jak działają nowe funkcję za nim te staną się w pełni działające. Valve ogłosiło, że od teraz Steam w wersji beta obsługuje funkcję transferu gier w sieci lokalnej LAN. Jakie korzyści przyniesie nam planowa funkcja? Jak działa i jakie ma wymagania? Tego dowiecie się w poniższym materiale.

Transfer gier w sieci lokalnej umożliwia przesłanie wszystkich plików gry z jednego urządzenia na drugie, bez konieczności ściągania jej ponownie z internetu. Dla dobrego zobrazowania ściągamy np. TES V: Skyrim na PC, a następnie jedynie za pomocą naszej własnej sieci domowej kopiujemy grę na naszego Steam Decka lub drugi komputer PC. Takie rozwiązanie powinno zaoszczędzić wiele MB naszego pakietu internetowego. Wato tutaj zauważyć, że niestety, ale większość internetu domowego w Polsce to dalej pakiety mobilne i transfer radiowy, który do najszybszych niestety nie należy. Dlatego ta funkcja jest tak bardzo wyczekiwana przez graczy.

Aby skorzystać z udogodnienia, musimy zaktualizować aplikacje Steam na wszystkich naszych urządzeniach do najnowszej wersji klienta beta. Obie aplikacje na urządzeniach muszą być bezczynne, to znaczy, że nie możemy wtedy nic pobierać i ani w nic grać. Dodatkowo oba urządzenia muszą być połączone tą samą siecią lokalną LAN (nie ma znaczenia czy przewodowo, czy bezprzewodowo) i muszą być online, czyli mieć kontakt z internetem. Nadto należy pamiętać, że aby przesłać pliki poprawnie, gra musi być aktualna. Cały proces wygląda następująco: np. komputer A wysyła zapytanie do komputera B o możliwość transferu. Na komputerze B wyskakuje powiadomienie o potwierdzeniu procesu. Wtedy zaczyna się pobieranie gry z komputera A. Jeżeli ten proces się przerwie z jakiegoś powodu, aplikacja Steam postara się pobrać brakujące pliki za pomocą Internetu z głównego serwera Valve.

Funkcja jednak nie przeniesie zapisów gier, ani plików konfiguracyjnych (te pliki zapisują np. ustawienia grafiki w grze). Dodatkowo dane podczas transferu peer-to-peer są kompresowane, ale nie są szyfrowane, ponieważ przesyłane pliki są "powszechnie" dostępne. Warto jeszcze zauważyć, że jest to dopiero rozwiązanie beta, więc potencjalne problemy czy awarię mogą mieć miejsce częściej, niż się tego możemy spodziewać. Pozostaje nam mieć zatem nadzieję, że funkcjonalność gładko przejdzie do nowej pełnej aktualizacji platformy Steam.

