Steam Deck osiąga granice swoich możliwości. Sprzęt Valve nie daje sobie rady z niektórymi nowszymi tytułami

Steam Deck jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby pograć poza domem w ulubione gry. Niestety urządzenie posiada swoje ograniczenia zarówno w kwestii jakości wyświetlanej grafiki, jak i wydajności. Okazuje się, że przenośna konsola Valve nie radzi sobie niektórymi tytułami. Urządzenie amerykańskiej firmy wyraźnie dociera do granic swoich możliwości i bez wydania odświeżonej edycji, może nie zapewniać odpowiedniej wydajności w nadchodzących grach.

Steam Deck przetestowano w kilku głośnych tytułach ostatnich miesięcy. Wnioski nie są optymistyczne. Konsola firmy Valve wyraźnie sobie nie radzi z utrzymaniem odpowiedniej płynności rozgrywki.

Tytuły takie jak: The Callisto Protocol, Gotham Knights czy Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna, potrafią sprawić poważne problemy nawet potężnym komputerom. Digital Foundry postanowiło przyjrzeć się wydajności tych gier na przenośnej konsolce firmy Valve. Wnioski nie są zbyt optymistyczne i można bez trudu uznać, że Steam Deck powoli dociera do granic swoich możliwości. To stawia pytania o przyszłość urządzenia Valve i jego możliwości w zakresie obsługi nadchodzących tytułów AAA.

The Callisto Protocol na PC i konsolach obecnej generacji wygląda bardzo dobrze. Gorzej ma się optymalizacja. Gra ma liczne problemy z wydajnością, co jest szczególnie dostrzegalne na komputerach. Dobrą informacją jest to, że nawet po zmniejszeniu większości ustawień graficznych do poziomu niskiego i średniego, tytuł nadal broni się swoim wyglądem. Nie najlepiej wypada z kolei wydajność, jeśli przyjrzymy się działaniu tytułu na Steam Decku. Średnia liczba klatek, jaką udało się osiągnąć, oscyluje w okolicach 20. Dodatkowo grę trapią liczne przycięcia. W takiej sytuacji nie może być mowy o komfortowej rozgrywce, do której zazwyczaj potrzeba minimum 30 FPS-ów. Problemem są zarówno ograniczenia procesora, jak i układu graficznego zamontowanego w konsolce Valve.

Gotham Knights to kolejny przykład gry, której optymalizacja kuleje. Tytuł nie wyróżnia się niczym specjalnym, jeśli chodzi o jakość grafiki, a mimo to ma problemy z płynnym działaniem nawet na dobrej klasy sprzęcie. Efekt odpalenia gry na Steam Decku nie mógł zatem być zadowalający. Gra działa wyraźnie poniżej 30 klatek na sekundę i podobnie jak w przypadku poprzedniego tytułu, podczas rozgrywki dokuczają wyraźne przycięcia. Spadki klatek są najbardziej odczuwalne podczas podróży po otwartym świecie. W pomieszczeniach zamkniętych konsola Valve daje sobie radę i można dzięki temu cieszyć się rozgrywką w stabilnych 30 FPS-ach.

Wiedźmin 3 Dziki Gon po otrzymaniu next-genowego patcha, dołączył do grona tytułów z pokaźnymi wymaganiami sprzętowymi. Należy jednak pamiętać, że Steam Deck nie obsługuje ray tracingu, więc testy przeprowadzono rzecz jasna bez tej opcji. Zdecydowano się także na API DirectX 11, którego wydajność jest znacznie lepsza, niż świeżo zaimplementowanej wersji o numerze 12. Oznacza to naturalnie także brak FSR 2.1, które byłoby z pewnością bardzo przydatne. Biorąc pod uwagę, że rozgrywka na konsoli Valve toczy się na małym ekranie, utrata jakości obrazu, poprzez zastosowanie techniki AMD, byłaby niezbyt zauważalna. Niezależnie od braku tej opcji, Steam Deck poradził sobie tym razem w sposób zadowalający. Liczba klatek na sekundę oscylowała w okolicy 30, przy opcjach graficznych będących mieszanką wysokich i średnich ustawień. Doświadczono jednakże drobnych przycięć podczas podróży w gęściej zaludnionym środowisku miejskim.

Warto przy tym wspomnieć o kilku innych tytułach, które także przetestowano. A Plague Tale: Requiem przykładowo odznacza się zaskakująco dobrą wydajnością na konsoli firmy Valve. Na ustawieniach niskich (z wyjątkiem tekstur, które podbito do średniego poziomu) gra bez trudu utrzymuje 30 klatek na sekundę, z nieznacznymi spadkami w niektórych obszarach. Podobnie było w przypadku Uncharted 4, które działało w stabilnych 30 FPS-ach, ale dopiero po włączeniu techniki upscalingu od firmy AMD i obniżeniu poziomu detali do średniego. Należy jednak pamiętać, że to gra, która swoją premierę na konsolach miała w 2016 roku.

Steam Deck jest udanym urządzeniem, mającym jednak swoje poważne ograniczenia. Specyfikacja konsoli firmy Valve pozostaje niezmienna, podczas gdy wymagania sprzętowe gier stopniowo rosną. Już teraz widać po niektórych tytułach, że urządzenie dociera do granic swoich możliwości. Choć ciągle możliwa jest rozgrywka w większość nowych, dużych gier, to z pewnością spadki wartości FPS będą coraz częstsze. Odpowiedzią na to mogłaby być nowa edycja konsoli Valve lub odświeżona wersja sprzętu obecnej generacji. Na razie jednak brak zapowiedzi, że tego typu urządzenie jest przygotowywane.

Źródło: Digital Foundry