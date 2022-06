Steam Deck - wymiana nośnika SSD może skrócić żywotność konsoli, ostrzega projektant

Gracze już od kilku miesięcy cieszą się swoimi przenośnymi konsolkami Steam Deck. Zdążyli już także zauważyć, że zamontowany tu "dysk" w formacie M.2 o pojemności do 512 GB szybko ulega zapełnieniu. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się już pierwsze informacje o samodzielnie przeprowadzonych wymianach tegoż nośnika na większy. Lawrence Yang, projektant Steam Decka, spostrzegłszy te zjawisko, zagrzmiał na Twitterze: "Proszę nie róbcie tego. Modyfikacja wydaje się działać, ale znacząco skróci czas życia waszych Steam Decków”.

Jeszcze przed sklepową premierą konsoli Steam Deck, Valve udostępniło wideo, które ukazywało wnętrze urządzenia w szczegółach. Już wtedy padło ostrzeżenie, że użytkownicy nie powinni rozbierać konsolki na własną rękę, ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu. Dlatego przykładowo zamiast wymiany SSD, Valve sugerowało skorzystanie z wbudowanego czytnika dla kart pamięci microSD (do 1 TB). Podobne ostrzeżenie figuruje na stronie urządzenia, w tabeli z jego specyfikacją. Mamy tu mianowicie informację, że "Wszystkie modele wykorzystują osadzone moduły 2230 M.2 (nieprzeznaczone do wymiany przez użytkownika końcowego)."

A jednak, mimo to, w sieci pojawiają się coraz to nowe materiały wideo, pokazujące proces wymiany nośników SSD na większy, z oznaczeniem 2242. Projektant Steam Decka, Lawrence Yang, szybko zareagował na takie zabawy i za pomocą platformy Twitter, wydał ostrzeżenie: „Proszę nie róbcie tego. Układ kontrolujący ładowanie mocno się nagrzewa, a towarzyszące mu termopady nie powinny być ruszane. Ponadto większość dysków 2242 M.2 zużywa więcej mocy i nagrzewa się bardziej, niż przewiduje to specyfikacja Decków. Ta modyfikacja wydaje się działać, ale znacząco skróci czas życia waszych Steam Decków”.

Hi, please don’t do this. The charger IC gets very hot and nearby thermal pads should not be moved. In addition, most 2242 m.2 drives draw more power and get hotter than what Deck is designed for. This mod may appear to work but will significantly shorten the life of your Deck. https://t.co/Kmup7Zov13