AMD APU Phoenix - firma rzekomo pracuje nad procesorem, który Valve wykorzysta w nowej generacji konsoli Steam Deck

AMD już jakiś czas temu potwierdziło dalsze plany dla procesorów APU Ryzen w wersjach przeznaczonych dla notebooków. Szykowane są dwie kolejne generacje: APU Phoenix Point (Ryzen 7000) oraz APU Strix Point (Ryzen 8000), które skorzystają odpowiednio z 4 oraz 3 nm litografii TSMC. W sieci pojawiły się natomiast informacje sugerujące, że oprócz głównej serii Phoenix Point pojawi się również odchudzona wersja, przygotowana z myślą o drugiej generacji Steam Deck.

Według Moore's Law is Dead, AMD pracuje nie tylko nad pełnoprawnymi procesorami APU Phoenix Point dla laptopów, ale także nad ich odchudzonym wariantem, który szykowany jest z myślą o drugiej generacji Steam Deck. Jeśli informacje się potwierdzą, to wygląda na to, że Valve widzi spory potencjał w rozwijaniu kolejnych przenośnych konsol (czy raczej miniaturowych PC, jak Valve lubi o nich mówić). Wspomniany procesor APU Phoenix ma mieć zbliżoną budowę do układu, który jest centralną częścią obecnego Steam Decka.

AMD "Aerith / Van Gogh" (1.gen Steam Deck) AMD "Phoenix" (2. gen Steam Deck) Litografia 7 nm TSMC 4 nm TSMC Powierzchnia 163 mm² ~110-150 mm² Architektura Zen 2 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 3 Rdzenie / wątki 4C/8T 4C/8T iGPU CU 8 CU 8 CU Kontroler pamięci LPDDR5 5500 MHz LPDDR5 lub LPDDR5X (niepotwierdzone wciąż)

Byłby to zatem niestandardowy procesor wyposażony w 4 rdzenie Zen 4 z obsługą 8 wątków jednocześnie. Zintegrowany układ graficzny oparty byłby na architekturze RDNA 3 i oferowałby ponownie 8 bloków CU (4 klastry WGP). Co ciekawe, MLID podaje, że nowy układ iGPU posiadałby 1024 procesory strumieniowe, co oznaczałoby zmienioną budowę samych bloków CU. AMD już potwierdziło przeprojektowanie Compute Units w RDNA 3, ale obecnie firma nie potwierdziła jakie dokładnie zmiany zajdą w blokach obliczeniowych. Całość ma być wyprodukowana w litografii TSMC N4, podobnie jak główne APU Phoenix Point. Na chwilę obecną nie wiadomo też, czy firma zdecyduje się zachować kontroler LPDDR5 6400 MHz (co przyniosłoby wzrost przepustowości o 16% względem Van Gogh) czy też zaimplementowany zostanie kontroler LPDDR5X 8533 MHz (55% wzrost przepustowości w takim scenariuszu).

Źródło: VideoCardz, Moore's Law is Dead