AMD Phoenix Point oraz Strix Point - procesory APU z rdzeniami Zen 4 oraz Zen 5 oraz układem graficznym RDNA 3

W nocy omawialiśmy szereg informacji z prezentacji AMD Financial Analyst Day 2022. Dotyczyły one przyszłych planów na procesory Ryzen, serwerowe układy EPYC oraz karty graficzne Radeon RX 7000. Nie brakowało także szeregu informacji o architekturze Zen 4, Zen 4c, Zen 5, Zen 5c, RDNA 3 oraz CDNA 3. To jednak nie wszystkie nowości, bowiem AMD ogłosiło pierwsze konkrety dotyczące procesorów APU dla laptopów. Potwierdzono jeden ważny szczegół.

Podczas Financial Analyst Day 2022 firma AMD zapowiedziała dwie kolejne generacje procesorów APU dla laptopów. Będą to odpowiednio Phoenix Point (Ryzen 7000) oraz Strix Point (Ryzen 8000).

O mobilnych procesorach AMD Ryzen 7000 pisaliśmy już wcześniej. AMD ogłosiło bowiem, że w przyszłym roku pojawią się dwie serie: tradycyjne APU Phoenix (teraz Phoenix Point) oraz procesory Dragon Range, które są de facto desktopowymi układami Raphael przeniesionymi do mobilnych platform. Teraz AMD potwierdziło kolejny szczegół - APU Phoenix Point wprowadzi zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze RDNA 3. Oznacza to, że firma bardzo szybko wprowadzi nową generację iGPU o jeszcze wyższej wydajności. Wcześniejsze plotki sugerują, że może to być poziom układu NVIDIA GeForce RTX 3060 o TGP 60 W.

Ponadto AMD ogłosiło, że procesory mobilne APU Phoenix Point skorzystają już z litografii TSMC N4, czyli nieco bardziej usprawnionej wersji 5 nm. W 2024 roku otrzymamy kolejną generację APU - Strix Point. Będą oparte na kombinacji rdzeni Zen 5 oraz zintegrowanego układu graficznego RDNA 3+. Dojdzie zatem do kolejnych zmian - wprowadzenia nowej generacji rdzeni x86 oraz dalszych optymalizacji architektury iGPU. Co ciekawe, wcześniejsze plotki sugerowały, że Strix Point będzie hybrydowym układem z dwoma rodzajami rdzeni (Zen 5 oraz Zen 4). Tymczasem według AMD będzie to tradycyjny układ, oparty wyłącznie o architekturę Zen 5.

