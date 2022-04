Konsola Steam Deck z dodatkową kartą graficzną AMD Radeon RX 6900 XT. Jaką wydajność ma takie połączenie?

Gdy Valve wypuściło na rynek swoją konsolkę Steam Deck, można było się spodziewać, że stanie się ona główną bohaterką wielu ciekawych projektów i "aranżacji". I tak oto przyszła pora na pierwszą taką modyfikację. Redaktorzy z kanału ETA Prime (YouTube) postanowili mianowicie dodać konsolce nieco większego graficznego "kopa", łącząc ją z kartą graficzną AMD Radeon RX 6900 XT. Co im to dało? Cóż, oprócz znacznego wzrostu rozdzielczości i płynności w grach - niewiele. Konsola przestała być wszak mobilna no i trzeba było w imię tego eksperymentu poświęcić złącze M.2, służące jako port rozszerzenia dla nośnika SSD.

Ponieważ Steam Deck firmy Valve nie posiada portu Thunderbolt 3/4, modderzy musieli skorzystać ze wspomnianego we wstępie slotu M.2 wyposażonego w interfejs PCIe x4 oraz specjalnego adaptera, który pozwala na podłączenie dodatkowej karty do takiego właśnie gniazda. Wykorzystanie gniazda M.2 naturalnie zmniejszyło pojemność lokalnej pamięci masowej, stąd do przechowywania gier trzeba było użyć karty microSD, a takie karty są znacznie wolniejsze niż dyski SSD M.2.

Modderzy zainstalowali także system Windows 11 i najnowsze sterowniki, choć prawdopodobnie w przyszłości konsolki będą mogły współpracować także z Linuksem. Dodanie jednej z najlepszych kart graficznych do systemu opartego na czterordzeniowym, niskonapięciowym APU nie miało w zasadzie zbyt wiele sensu. Radeon RX 6900 XT firmy AMD (dokładnie ASRock RX 6900 XT Formula) przyczynił się bowiem m.in. do zjawiska wąskiego gardła procesora, pozwolił jednak na obsługę gier w 4K (Wiedźmin 3 - 108 FPS, Ultra / GTA 5 - 73 FPS, Very High) oraz Full HD (Elden Ring i Cyberpunk - 47-70 FPS, High). Szczegóły na wideo poniżej.

Źródło: YouTube