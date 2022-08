Steam Deck - najnowsza aktualizacja wzbogaca konsolkę o ważną funkcję. Jest związana z temperaturami

Za oknami leje się żar. Nie tylko w Polsce, ale także w większej części Europy. Jak wiemy, urządzenia elektroniczne za takimi warunkami nie przepadają i nie inaczej jest w przypadku konsolek takich jak Nintendo Switch czy Steam Deck. Valve chwilę temu wydało nawet oświadczenie, w którym uczciwie przyznaje, że z racji upałów ich konsolka może przejawiać obniżony poziom wydajności (throttling, a w skrajnych wypadkach nawet wyłączanie się).

Valve przyznaje, że z racji upałów konsola Steam Deck może przejawiać obniżony poziom wydajności. Z tego powodu w najnowszej aktualizacji pojawiło się nowe powiadomienie związane z temperaturami.

Aby przynajmniej w jakimś stopniu ograniczyć ewentualne szkody wyrządzone konsolce Steam Deck przez temperatury, Valve w ostatniej z systemowej aktualizacji udostępniło przydatne narzędzie. Otóż w momencie, gdy czujniki konsoli odnotują niekorzystnie wysokie dla sprzętu temperatury, użytkownik zostanie o tym poinformowany w formie systemowego powiadomienia. Co prawda jest to tylko jedna z wielu zmian, którą wprowadzono wraz z updatem SteamOS 3.3, ale trzeba przyznać, że jedna z ważniejszych.

Pełną listę zmian aktualizacji (w języku angielskim) znajdziecie przechodząc pod ten link, a my wróćmy jeszcze na moment do kwestii temperatur. Na pewno wielu z Was zastanawia się w związku z podjętym tematem, jaka jest więc bezpieczna temperatura pracy dla Steam Decka? Otóż Valve zasugerowało, że temperatura otoczenia wynosząca 35 stopni Cejsjusza wzwyż może powodować spadek wydajności systemu. Nie wspomniano jednak jak warunki takie dokładnie przekładają się na temperatury wewnątrz konsolki (podzespoły).

Źródło: Valve