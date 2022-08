Logitech i Tencent pracują wspólnie nad handheldem do grania w chmurze. Mobilne granie nabiera rozpędu

Jeszcze kilka lat temu obserwatorzy branży gier sugerowali, że przyszłość gamedevu leży w graniu mobilnym. Nic więc dziwnego, że od kilku lat w repozytoriach takich jak Google Play czy App Store zaroiło się od gier mobilnych, których twórcy zarabiają krocie m.in. na mikrotransakcjach. A jednak wydaje się, że granie na smartfonach nie zostało w pełni zaakceptowane jeszcze przez bardzo dużą część graczy pecetowych czy konsolowych. Inaczej może potoczyć się niemniej mobilne granie w tzw. chmurze.

Steam Deck, Nintendo Switch, Xbox Cloud Gaming, PS Remote Play... Dookoła nas cyklicznie namnażają się możliwości grania w wysokobudżetowe tytuły z pominięciem peceta czy stacjonarnej konsoli. Taki trend wydaje się coraz mocniej rozwijać, a dołącza do niego sam Tencent w komitywie z Logitechem. Okazuje się bowiem, że obie te marki pracują obecnie nad przenośnym urządzeniem, które pozwoli na takie właśnie chmurowe giercowanie. Handheld ów ma pojawić się jeszcze w tym roku.

We're thrilled to announce an official partnership with @TencentGames to bring a cloud gaming handheld to market later this year that will support multiple cloud gaming services.



Be the first to learn more by registering for developments updates: https://t.co/tfAmQMTKCD pic.twitter.com/dNfmuKIz3w