Backbone One PlayStation Edition, czyli inspirowany wyglądem DualSense kontroler gier dla smartfona

Backbone One to licencjonowany przez Sony Interactive Entertainment kontroler gier dla smartfonów pracujących na systemie iOS. Kontroler posłuży nie tylko do grania w produkcje z repozytorium App Store czy też do grania przez popularne usługi strumieniowe (GeForce NOW, Xbox Game Pass), ale także zapewni dostęp do produkcji z PlayStation 4 oraz 5 w trybie przenośnym. Backbone One stworzono mianowicie z myślą o PS Remote Play.

Aby korzystać z Backbone One PlayStation Edition niczym z konsoli Nintendo Switch (grając przy tym oczywiście w gry z PlayStation 4/5) wystarczy posiadać smartfona z systemem iOS, jedną ze wspomnianych konsol oraz dostęp do sieci. Osoby, które mają z kolei smartfona pracującego na Androidzie, również mogą zaopatrzyć się w ów kontroler, choć wersja ta nie została już niestety uraczona designem à la DualShock. Androidowcy muszą zadowolić się w pełni czarną wersją kolorystyczną urządzenia. Niezależnie od wersji, sprzęt kosztuje 99 dolarów.

Kontroler Backbone One w wersji dla iOS (na górze) oraz dla Androida (na dole)

O kontrolerze warto wiedzieć jeszcze to, że posiada on dedykowaną aplikację, która ułatwia poruszanie się między wieloma gamingowymi platformami (Apple Arcade, App Store, Xbox Remote Play, PlayStation Remote Play, Steam Link, Stadia, NVIDIA Geforce NOW czy Luna). Urządzenie umożliwia ponadto rejestrowanie rozgrywki i wykonywanie zrzutów ekranów. Konstrukcja jest składana, waży ok. 139 gramów i zapewnia przewodową łączność ze smartfonem, dzięki rozwiązaniu typu pass-through (Lightning). Na jednym z uchwytów znajdziemy ponadto złącze audio 3,5 mm jack, zaś na drugim - złącze ładowania.

Źródło: Backbone