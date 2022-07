Logitech MX Mechanical Mini i MX Master 3S – recenzja biurowego, funkcjonalnego zestawu klawiatura + mysz

Z końcem maja tego roku Logitech poszerzył serię biurowych urządzeń Master o dwie nowe klawiatury mechaniczne - pełnowymiarową MX Mechanical i skróconą MX Mechanical Mini - oraz o mysz MX Master 3S. Klawiatury, jak przystało na ergonomię serii MX, proponują niski profil dzięki przełącznikom Tactile Quiet (brązowy switch), a także podświetlenie z czujnikami zbliżeniowymi. Z kolei gryzoń oferuje maksymalną rozdzielczość czujnika równą 8000 DPI oraz o 90% cichsze kliknięcia, niż w przypadku modelu MX Master 3.

Autor: Ewelina Stój

Klawiatury Logitech MX Mechanical oraz Mechanical Mini występują z trzema rodzajami przełączników: Tactile Quiet (brązowy), Clicky (niebieski) oraz Linear (czerwony), zaś na testy do PurePC trafił model Mechanical Mini uzbrojony w te pierwsze: ciche, sprężynujące przełączniki brązowe. Wszystkie wersje klawiatury wyposażono ponadto w "inteligentne" podświetlenie - klawisze wykorzystują tu czujniki zbliżeniowe, które podświetlają klawiaturę w momencie wykrycia zbliżających się dłoni. Ma to na celu oszczędzanie energii, jako że nowe konstrukcje marki Logitech są bezprzewodowe. Klawiatury mają pracować na jednym ładowaniu nawet do 10 miesięcy (bez podświetlenia) bądź do 15 dni (z ciągłym podświetleniem). Można je także podłączyć do trzech urządzeń na raz (2x łączność Bluetooth + odbiornik Logi Bolt).

Klawiatury z serii Logitech MX Mechanical proponują niski profil oraz podświetlenie z czujnikami zbliżeniowymi. Z kolei mysz MX Master 3S oferuje rozdzielczość do 8000 DPI oraz super ciche przełączniki.

Z kolei mysz Logitech MX Master 3S, która dostępna jest w jasnoszarej oraz grafitowej wersji kolorystycznej, nareszcie oferuje maksymalną rozdzielczość czujnika na miarę XXI wieku (8000 DPI) oraz ciche przełączniki. Producent sugeruje, że są one o 90% cichsze, niż w przypadku poprzedniej generacji gryzonia. I w zasadzie to już wszystko, co odróżnia nową mysz od generacji z 2018 roku. Mysz Logitech MX Master 3S niezmiennie oferuje więc klasyczne dla serii, ergonomiczne wyprofilowanie, możliwość sparowania z trzema urządzeniami na raz, a także szybkie ładowanie akumulatora poprzez złącze USB-C.

Logitech MX Mechanical Logitech MX Mechanical Mini Łączność bezprzewodowa: 2.4 GHz (Bolt), Bluetooth Budowa pełnowymiarowa bez sekcji numerycznej Akumulator 1500 mAh, do 15 dni pracy z podświetleniem, do 10 miesięcy bez podświetlenia Podświetlenie białe, z regulacją natężenia, trybami i czujnikiem zbliżeniowym i czujnikiem światła Przełączniki ciche sprężynujące, brązowe (Tactile Quiet),

z wyraźnym kliknięciem, niebieskie (Clicky),

liniowe, czerwone (Linear) Oprogramowanie Logi Options+, Logitech Flow Podpórka pod nadgarstki nie Złącze ładowania USB-C Wymiary i waga 433 x 131 x 26 mm, 828 g 312 x 131 x 26 mm, 617 g Dodatkowe funkcje wyłącznik zasilania,

dioda LED stanu baterii,

czujnik zbliżeniowy Cena 789 zł 699 zł

Logitech MX Master 3 Logitech MX Master 3S Łączność bezprzewodowa: 2.4 GHz (Bolt), Bluetooth Akumulator 500 mAh, praca do 70 dni, 3 h pracy po 3 minutach ładowania Złącze ładowania USB-C Sensor Darkfield, wartość nominalna 1000 DPI Zakres rozdzielczości 200-4000 DPI 200-8000 DPI Przełączniki brak danych Quiet Clicks Podświetlenie nie Oprogramowanie Logi Options, Logitech FLow Logi Options+, Logitech Flow Dodatkowe funkcje scroll z funkcją Smart-shift,

programowalne boczne kółko przewijania,

7 przycisków (w tym 5 programowanych),

wyłącznik zasilania,

dioda LED stanu baterii Wymiary i waga 51 mm × 84,3 mm × 124,9 mm, 141 g Cena 350 zł 569 zł

W myszce nie zabrakło również bocznej rolki oraz głównej rolki z technologią MegSpeed, dzięki czemu scroll jest w stanie przewinąć 1000 wierszy w jedną sekundę. Identycznie jak w przypadku klawiatur, tak i myszką MX Master 3S możemy zarządzać poprzez oprogramowanie Logi Options+. Nie przedłużając, zapraszam Was już na kolejne strony, gdzie dokładnie przetestujemy zestaw MX Mechanical + MX Master 3S, a póki co, łapcie jeszcze materiały wideo producenta, które pozwolą jeszcze mocniej przyswoić podstawowe wiadomości na temat nowych urządzeń: