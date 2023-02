Społeczność Steam oburzona, Valve usuwa grę z kont graczy. Co może stać za skandaliczną decyzją platformy?

Dziś miała miejsce sytuacja, którą wprost można określić mianem horroru dla graczy. Albowiem z kont użytkowników platformy Steam znikła jedna z gier, nawet jeżeli była kupiona lata temu. Sytuacja wydaje się dość niejasna i skomplikowana, a Valve odpowiada dość lakonicznym językiem. Mimo wszystko dla wielu graczy jest to oburzające, a zachowanie platformy jest wprost skandaliczne. Gdy nie wiadomom o co chodzi, to chodzi o... no właśnie sprawdźmy to.

Steam usunął jedną z gier na kontach graczy. Sytuacja wydaje się dość niejasna i skomplikowana, a Valve odpowiada dość lakonicznym językiem. Dla wielu graczy jest to skandaliczne zachowanie platformy.

Całe zajście miało miejsce w Polsce, gdyż to właśnie naszym rodakom Deponia zniknęła z konta na Steamie. Dokładnie chodzi o pudełkową edycję gry „Saga Deponia”, gdzie pierwsza z części trylogii została usunięta. Dwie kolejne części działają bez zarzutu. Przypomina to nieco sytuacje z roku 2021, gdzie gra Overfall również tajemniczo zniknęła z kont graczy. Wtedy jednak okazało się, że wydawca unieważnił niesprzedane klucze do gry. Część z unieważnionych kluczy jednak została opłacona przez graczy. Czy mamy do czynienia z powtórką?

Jeden z poszkodowanych graczy napisał do suportu Steam jednak otrzymał taką informacje: "Twoja ostatnia aktywacja kodu produktu została cofnięta z powodu problemu z przetwarzaniem płatności za ten przedmiot. W związku z tym nie można już grać w gry powiązane z tym kodem produktu. Może to być spowodowane problemem z metodami płatności użytymi do nabycia tego przedmiotu od innego sprzedawcy lub problemem związanym z tym, jak inny sprzedawca nabył kod produktu. Skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego nabyłeś kod Produktu, aby uzyskać pomoc.". Jednak problem w tym, że wydawcą jest nieistniejący już CD Project. Niestety na chwilę obecną trzeba poczekać aż Developer gry i Valve znajdą rozwiązanie dla pokrzywdzonych graczy.

Źródło: Forum Steam