FIFA Ultimate Team właśnie stała się niegrywalna. Wszystko przez napływ cheaterów w rozgrywce multiplayer

W rozgrywce sieciowej jednej z najpopularniejszych gier dotyczących piłki nożnej, często mogliśmy napotkać oszustów, którzy rozmaitymi metodami starali się zepsuć nam mecz. Niestety skala tego zjawiska przybrała na sile i to pomimo starań EA oraz ich zabezpieczeń przed cheaterami. FIFA Ultimate Team znowu zmaga się z napływającą falą kanciarzy. Jakimi metodami teraz się posługują?

FIFA Ultimate Team po raz kolejny musi się zmierzyć z zarazą cheaterów. Konsolowi gracze nie są w stanie ich uniknąć. Wszyscy oczekują odpowiedzi od EA w tej sprawie.

Jeśli przyszło nam kiedyś rozegrać mecz w trybie multiplayer, mogliśmy natknąć się na ten problem. FUT już od dłuższego czasu musiał walczyć z coraz to nowymi metodami oszukiwania w grze. Oczywiście EA nie było bierne w tej sprawie i zastosowało w grze swoje zabezpieczenie EA AntiCheat. Niestety nie okazało się na tyle dobre, żeby umożliwić graczom spokojną rozgrywkę. W grze możemy bowiem natrafić na sytuację, w której musimy się zmierzyć z niewidzialnymi przeciwnikami. W sieci tworzonych jest coraz więcej wątków dotyczącej całej sprawy. Mnóstwo z nich możemy znaleźć na Reddicie. Gracze wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i wymagają od EA powzięcia odpowiednich działań. Tym bardziej że skala problemu staje się naprawdę poważna. Jednak "duchy" krążące w grze to nie jedyne zmartwienie graczy.

I played an invisible team in FUT Champs. Actually. Here is video proof.



Opponents Username: saviombappe (PC user)



How is this happening in February, @EASPORTSFIFA??



RT/Like to make them see this insanity pic.twitter.com/dvcpYp5QFM — Mr. 1 TOTY BAYBEEEEEEEEE HAHHHHAHAHAQHAHAHAH (@SlaterAC_) February 11, 2023

Wiadomo również, że cheaterzy posługują się botami, które mają do perfekcji opanowane wszelkie style gry, dzięki czemu z łatwością wygrywają mecze. Konsolowi gracze na znak buntu wyłączają funkcję cross play. Jednak oszuści mogą korzystać ze zmiennych ID, więc gra nadal może dopasować dla nas taką osobę. Jeden z użytkowników Reddita przyznał: "Wszyscy, którzy mieli na tyle szczęścia, że nie spotkali się z tym zjawiskiem, powinni tu zajrzeć [chodzi o wątek uwidaczniający na wideo boty w grze]". Inny dodał: "To takie irytujące. Nie rozumiem, dlaczego ludzie muszą oszukiwać w meczu piłki nożnej." Różne źródła podają, że gracze narzekają również na cheaty pozwalające na to, żeby piłkarze posiadali wyśrubowane statystyki. Nie jest to oczywiście możliwe bez ich użycia. Na ten moment wszyscy czekają, aż EA odniesie się do całej sytuacji. Przywrócenie gry do równowagi może nie być jednak takie proste, zważywszy na to, jak radził sobie EA AntiCheat zarówno na początku, jak i obecnie.

Źródło: Dexerto