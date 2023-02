Denuvo ogłosiło współpracę ze stowarzyszeniem ESIC. Co to oznacza dla e-sportowych cheaterów?

Firma Denuvo Software Solutions odpowiedzialna za swoje antypirackie (i dość kontrowersyjne) zabezpieczenia w grach, właśnie nawiązała współpracę z The Esports Integrity Commission (ESIC) - stowarzyszeniem, które zajmuje się czuwaniem nad tym, aby gry e-sportowe odbywały się całkowicie fair play. Jest to pierwsze w historii tego typu porozumienie. Jak wpłynie to na branże e-sportową?

Denuvo ogłosiło właśnie współpracę ze stowarzyszeniem non-profit ESIC. Dzięki temu porozumieniu problem cheatowania w grach wieloosobowych ma zostać w końcu rozwiązany.

Samo stowarzyszenie ESIC powstało na początku jako "Esports Integrity Coallition" poprzez prawnika Iana Smitha, który najpierw zajmował się prawną regulacją sportową. Następnie zaś sprawami hazardu skinami do gry CS:GO. Zauważył jednak, że nie ma żadnych organów, które regulowałyby takie aspekty. W ten sposób EIC przerodziło się w ESIC. Mimo wszystko, całe stowarzyszenie było dość często krytykowane za choćby brak wiedzy o grach, które stara się regulować. Denuvo natomiast nie trzeba nikomu przedstawiać. Firma, której udało się stworzyć zabezpieczenie na tyle dobre, że coraz mniej osób stara się je złamać. Oczywiście nie obyło się również bez kontrowersji, ponieważ od samego początku nie podano, w jaki sposób działa Denuvo. Udało się to ostatecznie rozpracować przez chińską grupę 3DM, ale dziś nie o tym.

Badania przeprowadzone przez Irdeto pokazują, że blisko 80% graczy jest skłonna opuścić grę, jeśli zauważy, że ktoś w niej oszukuje. Rzecz jasna wpływa to na zyski z gier wieloosobowych. Tak więc Denuvo oraz ESIC postanowili połączyć siły. Ich współpraca ma polegać na tym, że Denuvo dostarczy stowarzyszeniu swoje oprogramowanie Denuvo Anit-Cheat, a także zapewni raporty odnoszące się do szeroko pojętej integralności i zagrożeń w branży. Oczywiście firma wyjaśni również, jak działa ich oprogramowanie i z jakimi zagrożeniami trzeba się liczyć. Pomoże to obu stronom uzyskać lepszy wgląd w branżę e-sportową.

Rozwiązanie Denuvo Anti-Cheat jest w stanie monitorować oszustwa w czasie rzeczywistym. Opiera się na pliku binarnym, a nie kodach źródłowych więc zastosowanie go w turniejach będzie o wiele prostsze. Nie potrzeba żadnych dodatkowych programów czy bibliotek. Dodatkowo Denuvo daje pełen wgląd producentom, we wszystkie dane dotyczące cheatów oraz innych oszustw, jakie są używane w ich grze. "Jako gracze, my w Denuvo chcemy przywrócić uczciwość i przyjemność z gier online, dlatego jesteśmy podekscytowani, że teraz mamy możliwości, żeby to zrobić" - powiedział Steve Huin, dyrektor bezpieczeństwa do spraw gier.

Źródło: Irdeto