Riot Games padło ofiarą cyberataku z żądaniem okupu w tle. Czy firma jest skłonna zapłacić cyberprzestępcom?

Producent jednych z najpopularniejszych gier sieciowych na świecie, Riot Games, oznajmił że został ofiarą hakerskiego ataku socjotechnicznego w wyniku którego skradziono kody źródłowe dwóch najpopularniejszych tytułów: League of Legends i Teamfight Tactics. Cyberprzestępcom udało się uzyskać także dostęp do repozytoriów platformy antycheatowej w wersji legacy (nie dotyczy to aplikacji Vanguard dla Valoranta). Firma opublikowała na Twitterze, że kod źródłowy przejęła anonimowa grupa, a prace developerów wstrzymano z uwagi na zamieszanie.

Earlier this week, systems in our development environment were compromised via a social engineering attack. We don’t have all the answers right now, but we wanted to communicate early and let you know there is no indication that player data or personal information was obtained.