Gotham Knights - rehabilitacja Rycerzy. Gra o pomocnikach Batmana z aktualizacją mającą znacząco poprawić wydajność

Mało któremu tytułowi z ostatnich miesięcy dostało się tak mocno, jak historii skupionej wokół sideckicków upadłego Mrocznego Rycerza. Krytyka pewnych elementów rozgrywki - z przesadnym grindem na czele - połączona była z wieloma zarzutami odnośnie wydajności, przede wszystkim oczywiście na pecetowym porcie. Ten ostatni aspekt był dla wielu ostatecznym argumentem przeciwko obrońcom Gotham, inni odłożyli ją aż do nadejścia znaczniejszych poprawek. Teraz można sprawdzić, czy czas na te kwestie wreszcie nadszedł.

Gotham Knights otrzymało wczoraj bardzo duży update. Obejmuje on przede wszystkim kulejący performance i stabilność, ale i choćby kwestie czysto graficzne oraz związane z kontrolerami.

Jeżeli wierzyć raportom deweloperów, Gotham Knights otrzymało naprawdę solidny pakiet aktualizacji, które docelowo naprawią masę irytujących technicznych fuszerek. Położono nacisk na to, by liczne nękające graczy w różnych miejscach crashe (w tym podczas eksploracji otwartego świata oraz w trakcie szybkiej podróży) zostały wyeliminowane. Wprowadzono również sporo poprawek związanych już bezpośrednio z wydajnością - a wśród nich różnorakich kłopotów z V-SYNC czy renderowaniem grafiki. Update obejmuje też lepszą synchronizację z najnowszymi kontrolerami od Sony oraz Microsoftu.

Dostaliśmy do tego sporo usprawnień tyczących się grafiki. Poprawienie funkcjonowania HDR, sterowników karty graficznej oraz masa przeróżnych fixów związanych z nieprawidłowo działającymi aspektami graficznymi czy to w trakcie walk z konkretnymi bossami, czy np. po wyjściu z trybu fotograficznego. Już od wczoraj mamy możliwość zweryfikowania tych daleko idących aktualizacji. Czy to pomoże wyjść na prostą Gotham Knights? Cóż, choć port PC dziś uwielbianego Arkham Knight wyglądał na początku jeszcze gorzej (na tyle, że został zdjęty ze Steama), mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, abyśmy za kilka lat traktowali w ten sposób nawet w stu procentach naprawiony projekt studia z Montrealu.

Źródło: DSOGaming