System Shock Remake wkrótce zadebiutuje na rynku, a tymczasem na PC możemy już pobrać wersję demo gry

Oryginalny System Shock z 1994 roku uważany jest za jednego z największych klasyków, jeśli chodzi o gatunek strzelanin w klimacie science-fiction. Już kilka lat temu ogłoszono prace nad kompletnym odrestaurowaniem produkcji, jednak premiera również kilkukrotnie była przekładana. Teraz wszystko wskazuje na to, że w marcu doczekamy się wreszcie premiery odnowionego System Shocka. Zanim jednak do tego dojdzie, twórcy ze studia Nightdive Studios podzielili się wersją demo, którą można już pobrać na PC.

Nadchodzący System Shock Remake otrzymał właśnie na PC wersję demonstracyjną. Każdy zainteresowany może sprawdzić odrestaurowanego klasyka, zanim ten trafi do regularnej sprzedaży.

W odnowionej wersji System Shock całkowicie przebudowano oprawę graficzną, wprowadzając ją w pełne 3D. Sterowanie zostało dostosowane do współczesnych standardów, przerobiono także interfejs użytkownika. Twórcy obiecywali jednocześnie pozostawienie ducha oryginału, co ma objawiać się nawet w kontekście głównej antagonistki, głos której podłożyła ta sama aktorka co w 1994 roku. Obecnie na karcie produktowej możemy zobaczyć tylko ogólny termin premiery - marzec 2023. Cena wynosi 179 złotych, jednak już teraz każdy może pobrać wersję demo i sprawdzić na własne oczy próbkę możliwości developerów z Nightdive Studios. Wersję demonstracyjną można pobrać z poziomu karty produktowej gry na Steamie.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-2400

AMD FX-8320 Intel Core i7-3770

AMD FX-8350 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 670

AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon R9 290 Pamięć 4 GB RAM 8 GB RAM Miejsce na dysku 2 GB 2 GB Biblioteki DirectX DirectX 11 DirectX 11 System Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Windows 7 / 8.1 / 10 / 11

Przy okazji przypominamy również wymagania sprzętowe System Shock Remake. Do bezproblemowego odpalenia gry potrzebujemy przynajmniej kart NVIDIA GeForce GTX 670 lub AMD Radeon HD 7870 z 2 GB pamięci, a także procesor Intel Core i5-2400 lub AMD FX-8320. W przypadku rekomendowanych ustawień, twórcy zalecają posiadanie mocniejszych kart GeForce GTX 970 lub Radeon R9 290. System Shock Remake nie zabierze nam natomiast zbyt wiele miejsca na dysku, bo raptem tylko 2 GB. Gra powstała z użyciem bibliotek DirectX 11.

Źródło: Steam