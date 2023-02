Pharaoh: A New Era debiutuje na Steam. Ciekawa propozycja dla fanów klasycznych city builderów

Pharaoh: A New Era wczoraj zadebiutował na platformie Steam. Jest on remakiem klasycznej gry Pharaoh, znanej w naszym kraju jako Faraon. Producent - studio Triskell Interactive, obiecuje zachowanie ducha pierwowzoru wraz z dodaniem rozmaitych usprawnień które umożliwią zabawę na nowoczesnym sprzęcie oraz poprawią archaiczne rozwiązania interfejsu pierwowzoru. Remake wedle producenta wciągnąć może nas nawet na ponad sto godzin.

Pharaoh: A New Era wczoraj zadebiutował na platformie Steam. Jest on remakiem znanej starszym fanom gry Pharaoh, która była swojego czasu jednym z lepszych city builderów.

Wydany w 1999 roku Pharaoh, znany w naszej rodzimej dystrybucji jako Faraon, był jedną z wielu produkcji studia Impressions Games, które stanowiły poważną konkurencje dla serii SimCity. Faraon jednak różnił się znacząco od gier studia Maxis nie tylko zupełnie inną epoką historyczną, ale również mechanizmami rozgrywki. Przede wszystkim gra podzielona była na etapy, w których wraz z rosnącym poziomem trudności gracz musiał spełniać kolejne wymogi niezbędne do awansu, w przeciwieństwie do SimCity które stawiało raczej na długą dowolną rozgrywkę. Faraon wydawał się być również o wiele bardziej złożoną i skomplikowaną grą, co przekładało się na dosyć wyśrubowany poziom trudności, szczególnie w zaawansowanej fazie gry. Gra doczekała się rozszerzenia Kleopatra: Królowa Nilu.

Wczoraj swój debiut na platformie Steam miał Pharaoh: A New Era, który jest wiernym remakiem klasycznej gry, a jego producentem jest francuskie studio Triskell Interactive. Gra cechuje się przede wszystkim nową, uwspółcześnioną oprawą graficzną która zachowuję jednak użyty w pierwowzorze izometryczny rzut kamery. Produkcja jak przystało na dzisiejsze czasy otrzymała również nowy, usprawniony interfejs dopasowany do nowoczesnych ekranów. Poprawione i usprawnione zostały także mechaniki zarządzania naszymi podwładnymi. Zmian doczekała się również ścieżka dźwiękowa, która została nagrana od nowa. Producent deklaruje iż gra posiadać ma ponad 50 misji które zapewnią nawet ponad 100 godzin rozgrywki. Co więcej, gra zawierać ma również podobny do znanego z SimCity tryb rozgrywki swobodnej. Produkcja dostępna jest na platformie Steam oraz GOG w promocyjnej cenie 89,90 PLN, która obowiązuje do 1 marca.

Źródło: timeextension