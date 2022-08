TOP 10 emocjonujących gier z bogatą, wciągającą fabułą i znaczącymi wyborami moralnymi

Nikt nie powiedział, że gry mają stawiać przed nami wyłącznie wyzwania zręcznościowe, bądź oferować tylko rywalizację z innymi graczami. Dodatkowo, gry to nie tylko segment wysokobudżetowych produkcji znanych jako AAA. W bibliotekach poszczególnych platform z grami, takich jak Steam, przybywa wszak coraz więcej produkcji, które opisywane są niezbyt dotąd popularnymi tagami, takimi jak "bogata fabuła" czy "znaczące wybory". A to właśnie takie gry dostarczają nam najmocniejszych emocji, jako że mamy (bardziej bądź mniej) realny wpływ na losy bohaterów czy na zakończenie. Ostatnimi czasy tytułów takich mnoży się jak grzybów po deszczu, stąd postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi.

Autor: Ewelina Stój

Jeśli włączymy Steam i zechcemy wyszukać grę posługując się tagami "znaczące wybory" oraz "bogata fabuła", to platforma ta zwróci nam aż nieco ponad 2 tysiące tytułów! Oczywiście spora większość z nich to gry totalnie niewarte uwagi (śmieciowe visual novel itp.), ale na liście tej znajdziemy także takie perełki jak Wiedźmin 3, Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3 czy trylogia Mass Effect. Wszystkie wspomniane gry komputerowe dostarczają wszak wciągającej historii, a także podsuwają sporo różnych możliwości na rozwiązanie danego problemu (zadania). Ja jednak skupię się w tym miejscu na grach bardziej indyczych (niezależnych), czasami mniej znanych, czy nawet niedocenionych, ale przy okazji na takich, po których ukończeniu pozostaniemy na jakiś czas w melancholijnym nastroju, a przynajmniej z gonitwą myśli.

Ostatnimi czasy tytułów grających na emocjach, w których nie brakuje ważkich decyzji moralnych do podjęcia mnoży się jak grzybów po deszczu. Dlatego też postanowiłam podzielić się z Wami moimi ulubionymi.

The Walking Dead

Oczywiście nie dane mi było zagrać we wszystkie tego typu emocjonujące produkcje. Wciąż brak mi czasu chociażby na spolonizowane całkiem niedawno Road 96, które doskonale wpisuje się we wspomniane wyżej wyznaczniki (tak przynajmniej twierdzą recenzenci, którzy tytuł już przeszli, a dodatkowo wysoko ocenili). Tak czy siak, w moim krótkim życiu gracza udało mi się natknąć na wystarczającą liczbę ciekawych produkcji, aby móc z tego przygotować swoje osobiste, "emocjonalne TOP 10". Uporządkowanie tego wszystkiego od gry najlepszej do... najmniej lepszej byłoby zadaniem trudnym, stąd pozwolę sobie przedstawić je na następnych stronach w porządku alfabetycznym. Nadmienię może tylko, że pierwszą moją grą z tego zestawienia było The Walking Dead od nieistniejącego już studia Telltale. Już wtedy, przed 10 laty wiedziałam, że tego typu produkcje będą moimi ulubionymi.

Detroit: Become Human

Wiecie, jak na stereotypową kobietę przystało, nie przepadam za FIFĄ, a z gier typowo męskich (o ile takie są) to tylko CoD, Mortal Kombat czy Forza. W kompetytywne gry sieciowe typu Valorant również nie grywam, bo to moim zdaniem niekonstruktywna strata czasu. Od czasu do czasu "pynkę" co prawda w CS:GO, sama nie wiem jednak dlaczego. Może gra ta ma po prostu jakiś hipnotyzująco-uzależniający potencjał. W produkcje AAA grywam z ciekawości pt. "co tym razem przygotował gigant na B, E lub U", a także z konieczności (nie zawsze przyjemnej) zawodowej. Strategie? Za długie i za bardzo wymagające umysłowo, zwłaszcza jak się odchodzi od komputera po 12 godzinach nieustannego pisania. Zostają mi więc emocjonujące "samograje", które w jakiś sposób rozwijają mnie jako człowieka (a przynajmniej tak sobie lubię mówić), dostarczając przy tym często dreszczyku, którego świat po 30. roku życia zaprzestał mi już dostarczać...

The Quarry