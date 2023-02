Warner Bros chwali się wynikami sprzedaży Hogwarts Legacy. Ujawniono także przybliżoną datę premiery Mortal Kombat 12

Fani uniwersum Harry’ego Pottera długo musieli czekać na grę, która ponownie zabierze ich w magiczny świat. Hogwarts Legacy zostało docenione za doskonałą atmosferę, ścieżkę dźwiękową oraz satysfakcjonujący system walki. Nawet kontrowersje związane z wypowiedziami pisarki J.K. Rowling nie były w stanie zniechęcić graczy, czego dowodem są najnowsze wyniki sprzedaży przedstawione przez wydawcę. W ciągu dwóch tygodni od premiery czarodziejską szkołę odwiedziło kilkanaście milionów osób.

Hogwarts Legacy cieszy się bardzo dużą popularnością. Wydawca poinformował, że w ciągu dwóch tygodni od premiery na zakup tytułu zdecydowało się 12 mln graczy.

Warner Bros Games ma powody do zadowolenia. Według najnowszych doniesień, w ciągu dwóch tygodni od premiery do graczy trafiło 12 mln kopii Hogwarts Legacy, którzy w czarodziejskim świecie spędzili łącznie 280 mln godzin. Oznacza to, iż mamy do czynienia z największą gamingową premierą w historii działalności tego wydawcy. Dziedzictwo Hogwartu pobiło także rekord popularności wśród gier singleplayer na Twitchu - w szczytowym momencie rozgrywkę oglądało aż 1,28 mln osób. Warto przypomnieć, że 4 kwietnia odbędzie się premiera wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One, a 25 lipca w rolę magów będą mogli wcielić się posiadacze Nintendo Switch. Dostępność tytułu na wszystkich najważniejszych platformach z pewnością dodatkowo poprawi wyniki sprzedaży.

To nie koniec dobrych wieści płynących ze strony Warner Bros. David Zaslav (dyrektor generalny Warner Bros Discovery) podczas rozmowy z inwestorami potwierdził, że w produkcji znajduje się kolejna część serii Mortal Kombat. Co więcej, jej premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku, a sam wydawca wydaje się nie przejmować silną konkurencją w postaci Tekkena 8 i Street Fightera 6. "Planujemy zaprezentować kolejne tytuły, wśród których znajdziemy wyczekiwane Mortal Kombat 12 i Suicide Squad: Kill the Justice League - ich premiera odbędzie się w 2023 r. Mamy duże oczekiwania dotyczące odbioru obu pozycji przez graczy" - skomentował David Zaslav.

MORTAL KOMBAT 12 CONFIRMEDpic.twitter.com/QBb3nvJing — | Gui (@GuiLeena_) February 23, 2023

Źródło: Variety