Test wydajności Hogwarts Legacy PC - Magiczne wymagania sprzętowe. Żadne czary nie pomogą bez mocnej karty graficznej

Hokus pokus, czary mary... słabo działa? Nie do wiary! Premiera Hogwarts Legacy mogła uświadomić niektórych graczy sympatyzujących z Harrym Potterem, że mnóstwo czasu upłynęło od momentu ostatniej produkcji umieszczonej w magicznym świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. Większość pamięta pewnie jeszcze typowe egranizacje z konsoli SONY PlayStation 2... Teraz czarodzieje powracają z mocnym przytupem, wykorzystując silnik Unreal Engine 4 doprawiony śledzeniem promieni, więc graficznie szykuje się prawdziwa uczta. Wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy mogą jednak niemiło zaskoczyć nie tylko mugolów, ale zawsze zostają sztuczki w postaci DLSS, FSR czy XeSS...

Autor: Sebastian Oktaba

Hogwarts Legacy to wyczekiwana produkcja AAA umieszczona w uniwersum Harrego Pottera, którego chyba nikomu specjalnie nie trzeba przedstawiać. Dotychczas gry wykorzystujące popularną markę okazywały się raczej niskich lotów, niemniej Hogwarts Legacy miało przełamać schemat i wznieść franczyzę na wyżyny dzięki doświadczeniu Avalanche... Studios? Nie! Avalanche Software to zupełnie inny deweloper niepowiązany z produkcją Just Cause, RAGE 2, Mad Maxa czy Generation Zero. Pracę zlecono mało znanemu studiu, mającemu praktycznie zerowe doświadczenie z wysokobudżetowymi grami w otwartych światach. Decyzja ryzykowana, aczkolwiek większość recenzentów pozostaje zgodna - odniesiono spektakularny sukces. Hogwarts Legacy to ciekawa przygoda z niezłym klimatem, dużą ilością aktywności pobocznych oraz ponadprzeciętną oprawą wizualną. Jak do tego doszło? Nie wiem - chyba czary.

Hogwarts Legacy to produkcja o naprawdę dobrej oprawie graficznej, co zawdzięcza Unreal Engine 4, jednak wymagania sprzętowe są wysokie.

Wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy deweloper rozpisał całkiem dokładnie, jednocześnie wprawiając graczy w lekką konsternację, ponieważ większość nie spodziewała się takiego uderzenia. Nawet do ustawień 1920x1080 High rekomendowany jest zestaw, zawierający karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT, odpowiadających wydajnością NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT. Pozornie mogłoby się wydawać, że powyższa konfiguracja niczym nie zaskakuje. Pamiętajmy jednak, że istnieje jeszcze poziom Ultra i śledzenie promieni, które dodatkowo podnoszą poprzeczkę. Druga sprawa, to grupa docelowa Hogwarts Legacy, będąca w dużej mierze fanami Harrego Pottera, którzy raczej nie posiadają mocnych pecetów. Ostatecznie, żeby pograć w 2560x1440 / 3840x2160 Ultra, konieczny jest zestaw za niemałe pieniądze, co może zaskoczyć także hardcoreowych graczy.

Minimum Zalecane Ultra Ultra 4K Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low High Ultra Ultra Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 1400 Ryzen 5 3600 Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X Procesor Intel Core i5-6600 Core i7-8700 Core i7-10700K Core i7-10700K Karta AMD Radeon RX 470 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 960 GeForce GTX 1080 Ti GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3090 Ti Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Przestrzeń dyskowa 85 GB 85 GB 85 GB 85 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Jak zostało wcześniej zapisane - Hogwarts Legacy wykorzystuje silnik Unreal Engine 4, serwując wysokiej klasy oprawę graficzną, która miejscami okazuje się wręcz zachwycająca. Zaawansowane oświetlenie wygląda piękne, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, zasięg rysowania jest daleki, a efekty środowiskowe (mgła, opary itp.) są bardzo realistyczne. Warto zajrzeć do galerii screenów przed podsumowaniem. Implementacja śledzenia promieni obejmuje natomiast cienie, odbicia i okluzję otoczenia, czyli pakiet na pewno gwarantujący solidny spadek wydajności. Hogwarts Legacy otrzymał także wszystkie metody upscalingu obrazu - NVIDIA DLSS, NVIDIA NIS, AMD FSR i Intel XeSS - plus NVIDIA DLAA oraz Frame Generation (DLSS 3). Trzeba przyznać, że Avalanche Software bardzo ambitnie podeszło do swojego pierwszego pełnoprawnego tytułu AAA, dopakowując pecetową wersję wszystkim co dostępne.