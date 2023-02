Hogwarts Legacy - porównanie wersji PC oraz PlayStation 5. Omówienie trybów obrazu i Ray Tracingu, skalowanie wydajności

Kilka dni temu zadebiutowała prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku - Dziedzictwo Hogwartu. Pierwsza od wielu lat produkcja w uniwersum książek o Harrym Potterze, pierwotnie miała ukazać się jeszcze w grudniu 2022 roku. Twórcy z Avalanche Software ostatecznie opóźnili debiut o dwa miesiące, wprowadzając Hogwarts Legacy na PC oraz konsole obecnej generacji. Sebastian już wcześniej zaprezentował wyniki wydajności kart graficznych, ja z kolei przygotowałem porównanie wersji PC oraz PlayStation 5. Jest to także pierwszy z cyklu artykułów, w których szerzej prezentujemy zarówno komputerową jak i konsolową wersję multiplatformowej gry. Dziedzictwo Hogwartu bez wątpienia jest bardzo ładną produkcją i jest gdzie zawiesić oko. Pytanie czy konsolowcy również będą zadowoleni z finalnego efektu prac Avalanche Software?

Autor: Damian Marusiak

Jeszcze w czasach, gdy do kin wchodziły kolejne filmy o Harrym Potterze, równocześnie pojawiały się gry nawiązujące do kolejnych książek J.K. Rowling. Niektóre z nich były lepsze, inne znacznie mniej udane. Faktem jest to, że po premierze ostatniego filmu przez bardzo długi czas nie pojawiła się żadna gra, która skorzystałaby z bogactwa uniwersum, wykreowanego przez brytyjską pisarkę. Po latach posuchy, w końcu otrzymaliśmy Hogwarts Legacy (Dziedzictwo Hogwartu), przygotowane przez mało znane studio Avalanche Software i wydane przez Warner Bros. Games. Gra może pochwalić się znakomitym klimatem czarodziejskiego świata, choć jednocześnie nie da się zauważyć że produkcja przygotowana została z myślą także o młodszych odbiorcach (fabuła nie jest jakaś bardzo mroczna, a mnóstwo dialogów, zwłaszcza rozmowy z innymi uczniami, jest po prostu infantylnych). Nie zmienia to jednak faktu, że dla fanów uniwersum Harry'ego Pottera, Dziedzictwo Hogwartu będzie niczym spełnienie marzeń.

Dziedzictwo Hogwartu z pewnością będzie jedną z ładniejszych produkcji 2023 roku. Zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji możemy skorzystać z dobrodziejstw Ray Tracingu. W tym materiale porównamy sobie wersję komputerową oraz wersję na PlayStation 5.

Hogwarts Legacy po kilku latach bycia w produkcji, ostatecznie zadebiutowało 10 lutego na PC oraz konsolach obecnej generacji - PlayStation 5, a także Xbox Series. Jest to jednak multiplatformowa gra, przy czym wersje na PlayStation 4 oraz Xbox One pojawią się w kwietniu, z kolei na Nintendo Switch - dopiero w lipcu. W wielu miejscach widać naleciałości graficzne, wynikające z prac na dwóch generacjach urządzeń. Mimo to w Hogwarts Legacy znajdziemy wiele urokliwych miejsc, na których można na dłużej zawiesić oko. Trochę dziwnie wygląda pewna miniaturyzacja mapy, skutkiem czego przykładowo stadion Quidditch'a umieszczono zaraz przy zamku, natomiast miasteczko Hogsmeade znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Hogwartem. Nie jest to jakiś ogromny problem, jednak nawet w filmach dało się zachować pozory większych odległości pomiędzy tymi miejscami.

W tym artykule skupimy się zarówno na porównaniu konsolowej i pecetowej wersji Dziedzictwa Hogwartu, jak również na teście skalowania wydajności z wykorzystaniem czterech technik upscalowania obrazu. Hogwarts Legacy zostało wyposażone wyjątkowo bogato w opcje: NVIDIA DLSS, AMD FSR 1, AMD FSR 2 oraz Intel XeSS. W przypadku edycji na PlayStation 5, porównujemy ze sobą poszczególne tryby obrazu między sobą jak również w zestawieniu z komputerową wersją Ultra. Dodatkowo wersję na PS5 porównaliśmy z edycją PC przy włączonych wszystkich czterech technikach upscalowania obrazu.