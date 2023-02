Assassin's Creed ma być najważniejszą marką Ubisoftu. Cztery kolejne gry podobno są już w produkcji

Ostatni duży Assassin's Creed - ten o podtytule Valhalla - zadebiutował na rynku w 2020 roku i od tamtej pory Ubisoft nie wydawał niczego dużego, zamiast tego skupił się na wyjątkowo długim okresie wspierania wikińskiej sagi Eivor(a). W tym roku na rynek trafi Assassin's Creed Mirage, który ma być swoistym powrotem do korzeni całej sagi o skrytobójcach. Ubisoft ma również ambitne plany co do kolejnych odsłon. Najnowsze informacje pochodzące od Toma Hendersona wskazują, że Assassin's Creed jest obecnie najważniejszą marką firmy.

Według nieoficjalnych informacji, Ubisoft rozpoczął prace nad kolejnymi czterema grami z uniwersum Assassin's Creed (nie licząc tych już zapowiedzianych). Marka ta ma być dla Ubisoftu najważniejsza.

Skoro Assassin's Creed ma być najważniejszą marką Ubisoftu, oznacza to że ma również być traktowana z najwyższym priorytetem. W sumie nie jest to żadne zaskoczenie, bo Assassin's Creed Valhalla sprzedało się najlepiej ze wszystkich odsłon, a zainteresowanie nadchodzącym Mirage również wydaje się być bardzo duże. Według Hendersona, Ubisoft rozpoczął już prace nad kolejnymi czterema grami z serii (!). I nie chodzi tutaj o już zapowiedziane projekty, tj. Assassin's Creed: Codename Red (feudalna Japonia), Assassin's Creed: Codename Hexe (prawdopodobnie okres palenia czarownic na stosach) oraz Assassin's Creed: Codename Jade (gra na urządzenia mobilne, czasy Starożytnych Chin), a zupełnie nowe gry.

Nad czym zatem ma jeszcze pracować Ubisoft? Mowa o projektach, obecnie określanych w poszczególnych studiach przedsiębiorstwa jako: Assassin's Creed Nebula (tworzone przez Ubisoft Sofia, studio to opracowało między innymi AC: Liberation HD oraz AC: Rogue), Assassin's Creed Raid (opracowywane przez Ubisoft Chengdu), Assassin's Creed Echoes (ta produkcja ma być tworzona przez zespół Ubisoft Annecy) oraz Assassin's Creed Nexus. Pierwsza z wymienionych produkcji ma zabrać graczy na tereny Indii, Imperium Azteków oraz Morza Śródziemnego. Co ciekawe, wiele miesięcy temu w sieci pojawiły się plotki o next-genowym Assassin's Creed, którego akcja miała toczyć się właśnie w Indiach (XVII-wiecznych), więc być może mowa o tej samej grze. Assassin's Creed Raid ma być podobno grą free-to-play dla czterech graczy w kooperacji, gdzie wcielimy się w różne postacie z uniwersum. Assassin's Creed Echoes ma być tytułem nastawionym na multiplayer oraz wykorzystującym technologię Ubisoft Scalar. Assassin's Creed Nexus opracowywany jest z myślą o VR, a oficjalna zapowiedź tej konkretnej produkcji ma się odbyć podczas tegorocznych targów E3. Tom Henderson dodatkowo informuje, że Ubisoft chce powrócić do corocznego cyklu wydawniczego kolejnych gier z serii, przy czym ma zwiększyć się ich różnorodność pod względem gatunkowym, a więc i gameplayowym. Przyszłość pokaże, ile z tych planów uda się Ubisoftowi zrealizować.

Źródło: Insider Gaming