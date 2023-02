Greyhill Incident - survival horror o inwazji UFO z datą premiery. Szaraki zaatakują w całkiem niezłej oprawie graficznej

Survival horrorów jest na rynku gier całe zatrzęsienie. Ale wydaje się, że większa ich część bazuje na inwazji zombie albo na konieczności przeżycia w jakiejś puszczy czy na innym odludziu. Jeśli zaś chodzi o kosmitów, to chciałoby się rzec, że są oni w tym względzie traktowani nieco po macoszemu. Na szczęście wraz z premierą gry Greyhill Incident wszystko może się zmienić! No, przynajmniej... I want to believe. Czy tak będzie, przekonamy się już 9 czerwca 2023 r.

Greyhill Incident otrzymało datę premiery. Zagramy już 9 czerwca, nie tylko na PC, ale także na konsolach Xbox One i Series X|S oraz PlayStation 4 i 5.

Za grę Greyhill Incident odpowiada studio Refugium Games, które nie ma na swoim koncie jeszcze żadnych innych produkcji. Na szczęście wspomniany survival horror z szarakami w roli głównej zapowiada się (jak na grę indie) całkiem solidnie. Twórcy informują, iż gra będzie bazować nie tylko na walce i eksploracji, ale będzie też bogata w fabułę. Historia będzie się rozgrywać na początku lat 90-tych XX wieku. Wcielimy się w Ryana Bakera, który wyposażony w kij bejsbolowy i kilka kul w rewolwerze będzie musiał zmierzyć się z odwiedzinami Obcych.

Foliową czapkę włóż i kota Szarakom pogoń!

Oczywiście, jako że UFO zawsze ląduje tylko w USA ;), takoż akcja gry będzie miała miejsce właśnie na terenie amerykańskiej dzielnicy o nazwie Greyhill. Aby powstrzymać Obcych przed przeprowadzeniem wiwisekcji na wszystkich naszych sąsiadach, potrzebować będziemy niezbyt kosmicznego komputera. Twórcy w zalecanych wymaganiach systemowych sugerują wszak układ Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1600, sparowany z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 i 16 GB pamięci RAM. Gra wyjdzie nie tylko na pecetach, ale także na konsolach Xbox One / Series X|S oraz Sony PlayStation 4 i 5.

Źródło: Steam