Cyberpunk 2077 otrzyma pełny Path Tracing na PC. NVIDIA oraz CD Projekt RED pokażą projekt na GDC 2023

Gdy zaprezentowana została karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090, producent zapowiedział również dodatkowe bajery graficzne jakie trafią do Cyberpunka 2077. Wówczas pokazywano zarówno możliwości DLSS 3 jak również ujawniono, że produkcja CD Projekt RED otrzyma jeszcze bardziej zaawansowaną wersję śledzenia promieni, tzw. RT Overdrive. Minęło już trochę czasu od tamtej zapowiedzi, a studio do tej pory nie było zbyt skore do ujawnienia szczegółów. Na szczęście długo nie będziemy czekać, bowiem pokaz Cyberpunka 2077 odbędzie się za kilkanaście dni, podczas Game Developers Conference 2023.

Podczas zbliżającej się konferencji GDC 2023 (Game Developers Conference), NVIDIA oraz CD Projekt RED zaprezentują Path Tracing w Cyberpunku 2077.

Wraz z zapowiedzią sesji przygotowanej przez NVIDIĘ oraz CD Projekt RED, w sieci pojawiły się w końcu pierwsze konkretne informacje dotyczące tego, czym właściwie będzie tryb "RT Overdrive" w Cyberpunku 2077. Okazuje się, że developerzy z CD Projekt RED, we współpracy z NVIDIĄ, wprowadzają pełny Path Tracing (nazwany tutaj RTX Path Tracing) do swojej najnowszej gry. Podczas prezentacji, która odbędzie się 22 marca tego roku, przedstawiciele obu firm zademonstrują nowy, zunifikowany potok oświetlenia, stworzony przez algorytmy Path Tracingu, którego celem jest poprawa wierności wyświetlanego obrazu, jednocześnie upraszczając potok bezpośredniego i pośredniego oświetlenia.

Cyberpunk 2077 na chwilę obecną wykorzystuje kilka technik związanych z Ray Tracingiem. O ile RT skupia się przede wszystkim na śledzeniu ścieżek promieni świetlnych oraz interakcji pomiędzy nimi. Path Tracing różni się od Ray Tracingu tym, że zamiast podążać za mnóstwem promieni, w całej scenie, algorytm śledzi tylko najbardziej prawdopodobną ścieżkę dla światła. Jednocześnie Path Tracing charakteryzuje się większym stopniem zaszumienia obrazu w przeciwieństwie do Ray Tracingu, toteż dla uzyskania odpowiedniej jakości obrazu konieczne są dodatkowe obliczenia w celu poprawnego odszumienia. Przykłady wykorzystania Path Tracingu to chociażby Quake II RTX czy odnowiona wersja Portal, która dodatkowo posiada również obsługę DLSS 3. Nie pozostaje nam nic innego jak wyczekiwać prezentacji obu firm by zobaczyć, jak będzie wyglądał Cyberpunk 2077 z użyciem Path Tracingu.

Źródło: GDC